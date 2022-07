Caldo record in Italia, arriva la tregua ma è allerta per temporali e grandine: le previsioni del meteo

L’infinita e afosa settimana di caldo record in Italia potrebbe essere arrivata alla fine: è attesa a giorni una sospirata tregua dalle temperature torride, ma allo stesso tempo sale l’allerta per violenti temporali e grandinate che interesseranno soprattutto il Nord.

Apocalisse 4800 vicino all’addio

Il Bel Paese potrebbe essere vicino a salutare Apocalisse 4800, l’anticiclone africano responsabile dell’ondata di caldo record degli ultimi giorni. È stato chiamato così perché 4.800 è la quota in cui si è registrato lo zero termico e questo significa che anche in cima al Monte Bianco il ghiaccio ha iniziato a fondersi.

L’ultima settimana di luglio, secondo le previsioni degli esperti, dovrebbe però invertire la tendenza: l’anticiclone dovrà infatti vedersela con alcuni impulsi instabili in arrivo dal fronte atlantico.

Fonte foto: 123rf Grandinate in arrivo al Nord Italia

Uno “scontro” che riguarderà anche le regioni del Nord Italia, ma non è automaticamente una buona notizia.

Allerta per temporali e grandine

L’arrivo di fronti atlantici più freddi da un lato darà una attesa tregua dal caldo record, ma saranno anche giornate segnate dall’instabilità. Tra lunedì 25 e martedì 26 luglio, infatti, l’affondamento della saccatura atlantica in arrivo dall’Europa Occidentale consentirà alle temperature di abbassarsi, ma ci sarà un prezzo da pagare.

Soprattutto le città del Nord avranno a che fare con temporali e altri fenomeni intensi – situazione tipica di quando si alternano fronti caldi e freddi. Le zone più esposte a temporali e grandinate, si apprende, saranno quelle alpine e prealpine, ma anche Lombardia e Triveneto.

L’instabilità riguarderà soprattutto le zone del Nord e in seguito quelle del Centro, mentre al Sud dovrebbe permanere caldo intenso, interrotto occasionalmente da qualche temporale pomeridiano. Da giovedì 28, la situazione al Nord è destinata a peggiorare, con fronti temporaleschi ancora più intensi.

Il ritorno del “caldo normale”

Sempre secondo le previsioni degli esperti de 3BMeteo, infine, la data da segnare sul calendario è il 31 luglio: domenica, infatti, in Italia potrebbero tornare valori e temperature più clementi, un “caldo normale” o solo leggermente sopra la media.

Le città da bollino rosso oggi e domani

In attesa della tregua, sono 19 le città segnalate bollino rosso nel report sull’ondata di calore del Ministero della salute. Sono: Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia e Verona. Allerta arancione per Bari, Bolzano, Catania e Viterbo, nessuna città è a livello 0 (verde).

Domani – martedì 26 – saranno invece 13 le città in rosso: Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo.

Per mercoledì, invece, bollino verde in 7 città (Bolzano, Brescia, Milano, Torino, Trieste, Venezia e Verona) e rosso invece in 12 (quasi tutte al Sud: Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti e Roma).