Caldaia vola via dal palazzo e cade in strada a Palermo: colpita un'auto, sfiorato un passante

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Tragedia sfiorata a Palermo. A causa del forte vento una caldaia di grandi dimensioni si è staccata dal balcone di un palazzo ed è volata giù in strada, cadendo davanti ai negozi. Il boiler ha sfiorato un passante ed è finito contro un’auto parcheggiata.

Caldaia vola via dal balcone a Palermo

L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di oggi, sabato 11 marzo, a Palermo, nella centralissima via Libertà. A causare l’incidente il forte vento che si è abbattuto sulla città.

Secondo quanto riporta Repubblica, si è staccato un boiler posto sul balcone di un appartamento. Spinta dal forte vento, la caldaia è volata via dal palazzo ed è caduta di sotto, finendo tra strada e marciapiede.

L’incidente nel centro di Palermo

Paura per le persone che stavano passeggiando in via Libertà, una delle principali vie dello shopping del centro di Palermo.

Colpita un’auto

La caldaia è caduta sopra un’auto parcheggiata davanti ad un negozio, sfondando il parabrezza posteriore. Danneggiata anche una seconda vettura posteggiata lì vicino. Per fortuna non ci sono feriti, il boiler per poco non ha colpito un passante.

“Un uomo stava uscendo da un negozio – ha raccontato a Palermo Today una donna presente sul posto – per fortuna si è accorto di quel che stava accadendo, ha fatto un passo in avanti e ha scansato la caldaia, riuscendo a salvarsi”.

Accertamenti in corso

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area. La circolazione nella zona è andata in tilt, sul posto si è raccolta una folla di curiosi. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause dell’incidente.

Sono numerosi gli interventi effettuati dai vigili del fuoco nelle ultime ore in città e in provincia per la caduta di alberi, pali e cornicioni pericolanti.