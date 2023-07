Cade dal balcone dell'hotel a Rimini, volo da un'altezza di 7 metri: turista ricoverata in condizioni critiche

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Vacanze in Italia finite in tragedia. Una turista della Repubblica Ceca è caduta dal balcone di un hotel a Rimini, precipitando sull’asfalto da un’altezza di sette metri. Subito soccorsa, la donna si trova ora ricoverata in ospedale in gravissime condizioni.

Cade dal balcone dell’hotel

Il fatto è avvenuto nella tarda serata di venerdì 28 luglio in un hotel di Rimini. Secondo quanto riporta il Resto del Carlino, l’incidente si è verificato in una struttura ricettiva in via Catania, in zona Miramare.

Erano circa le 23 quando una donna ceca di 48 anni è precipitata, per cause da chiarire, dal balcone della camera d’hotel dove soggiornava. La turista era in vacanza nella Riviera romagnola con il marito 52enne, la figlia e il fidanzato di lei.

Cosa è successo

La donna è caduta dal terrazzo della sua stanza d’albergo, finendo col cadere di sotto. Ha fatto un volo di circa sette metri, precipitando sull’asfalto. A seguito del violento impatto al suolo, la turista avrebbe riportato numerose fratture e lesioni.

Immediato l’allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza e automedica. La 48enne è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena, dove è stata ricoverata in rianimazione con prognosi riservata.

Le sue condizioni sono critiche, è ancora in pericolo di vita per i traumi riportati nella caduta.

Le indagini

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno avviato accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica di quanto avvenuto. Secondo una prima ricostruzione, si tratterebbe di una tragica fatalità, un incidente forse dovuto alla disattenzione e al consumo di sostanze alcoliche.

La donna avrebbe alzato troppo il gomito a cena e una volta tornata in camera non si sarebbe accorta della balaustra, finendo di sotto.