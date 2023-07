Donna cade dal balcone del residence a Gallipoli davanti al figlio di 4 anni: è grave, il parapetto ha ceduto

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

È ricoverata in gravissime condizioni la donna caduta dal balcone a Gallipoli, in provincia di Lecce, dopo il crollo del parapetto al quale era appoggiata. La 42enne era affacciata dalla sua abitazione quando all’improvviso il sostegno avrebbe ceduto sotto al suo peso facendola cadere nel vuoto ad un’altezza di circa 9 metri. Ad assistere alla scena il figlio di quattro anni, in quel momento accanto a lei.

L’episodio

La donna si trovava sul lato sinistro del balcone che dà sul cortile posteriore del residence dove vive con la famiglia. Stando alle ricostruzioni di ‘LecceToday’, si sarebbe appoggiata per scuotere un cuscino. Di colpo le colonnine in pietra leccese del parapetto si sarebbero sgretolate facendo precipitare la 42enne dal terzo piano della palazzina nel centro di Gallipoli.

Il comune di Gallipoli dove la donna è caduta dal balcone di una palazzina del centro

Immediato l’allarme alla centrale operativa del 118 che ha inviato sul posto il personale medico con un’ambulanza. All’arrivo dei soccorsi le condizioni della donna si sono presentate da subito serie: secondo quanto ricostruito dal ‘Quotidiano di Puglia’, nell’impatto al suolo avrebbe riportato un grave trauma cranico-facciale.

I soccorsi

Trasportata in codice rosso all’ospedale di Gallipoli la donna è stata ricoverata d’urgenza, la prognosi resta riservata. Il figlio di quattro anni si trovava accanto alla mamma nel momento dell’incidente, ma nella parte di struttura rimasta integra: è sano e salvo ma sotto shock.

Immediatamente è stato affidato al padre, un militare della Marina, che sarebbe rientrato da lavoro subito dopo aver appreso la notizia.

Oltre alle forze dell’ordine incaricate di effettuare i rilievi del caso, sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco hanno svolto un sopralluogo per una verifica di stabilità e, come primo provvedimento, hanno inibito l’accesso a tutti i balconi del complesso edilizio.

La bimba caduta dal balcone a Mazara del Vallo

Poco più di una settimana fa una bambina di 4 anni è caduta dal balcone a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, rimanendo gravemente ferita nell’impatto col suolo dal secondo piano della casa dove vive con la famiglia.

Trasporta in codice rosso in ospedale, la piccola è stata subito sottoposta a un intervento chirurgico per le ferite riportate ad alcuni organi interni.