Bimba di 4 anni cade da balcone a Mazara del Vallo vicino Trapani: operata d'urgenza, è grave

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

Una bambina di 4 anni è caduta dal balcone della sua abitazione a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, nella serata di domenica 2 luglio. La piccola è rimasta gravemente ferita in seguito all’impatto col suolo.

Cosa è successo

La bimba è finita sulla sede stradale dopo un volo dal secondo piano della casa dove vive con la sua famiglia che si trova in via Castelvetrano.

Al momento, le cause della caduta della bambina dal balcone della sua abitazione non sono ancora note.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’abitazione della bambina, caduta da un balcone situato al secondo piano, si trova in via Castelvetrano a Mazara del Vallo, nella provincia di Trapani, in Sicilia.

Come sta la bimba

Stando a quanto riportato dall’agenzia ‘ANSA’, le condizioni di salute della bimba sono subito apparse gravissime; è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata presso il pronto soccorso dell’ospedale “Abele Ajello” di Mazara del Vallo.

Lì in ospedale la piccola è stata subito sottoposta a un intervento chirurgico per le ferite riportate ad alcuni organi interni.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale di Mazara del Vallo.

Maggiori dettagli

L’agenzia ‘Adnkronos’ aggiunge ulteriori dettagli su quanto accaduto a Mazara del Vallo: la bimba è stata operata alla milza, che era rimasta danneggiata dopo l’impatto con il suolo.

Nella giornata di lunedì la piccola potrebbe essere trasferita all’ospedale Civico di Palermo.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI.