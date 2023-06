Bimba di 5 anni morta cadendo dal balcone ad Acerra vicino Napoli: il volo dal terzo piano, indagini in corso

Tragedia ad Acerra, nel Napoletano, dove una bambina di 5 anni è morta dopo essere caduta dal balcone dell’abitazione dei genitori, al terzo piano di un palazzo. Sul caso indagano i carabinieri.

La morte della bambina ad Acerra

Il terribile incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 14 giugno, in un appartamento al terzo piano di uno stabile del parco San Domenico, sito in via Spiniello 32, ad Acerra, comune della città metropolitana di Napoli, in Campania.

Per cause ancora in corso di accertamento, una bambina di 5 anni è caduta dal balcone della casa dei genitori, che affaccia nel cortile interno del condominio, volando di sotto per diversi metri.

Fonte foto: Tuttocittà.it Acerra, comune della città metropolitana di Napoli, in Campania, nel quale una bambina di 5 anni è morta dopo essere precipitata da un balcone

Immediatamente è scattato l’allarme e sono stati chiamati i soccorsi, che in poco tempo si sono precipitati sul posto per provare a salvare la piccola.

L’arrivo dei soccorsi

A stretto giro sono intervenuti sul posto gli operatori del soccorso sanitario, che hanno inutilmente provato a salvare la vita alla piccola di 5 anni.

Purtroppo però, i soccorritori non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso della bambina, con molta probabilità morta sul colpo in seguito allo schianto.

La Procura ha già disposto gli accertamenti per ricostruire l’accaduto. Sul posto i carabinieri della stazione di Acerra, il pm di turno della Procura di Nola e il medico legale.

Gli accertamenti dei carabinieri

Sono quindi iniziati rilievi sul posto da parte dei carabinieri, che hanno avviato le indagini ascoltando sia i vicini di casa che i familiari della bambina di 5 anni morta dopo essere caduta dal balcone dell’appartamento al terzo piano di un parco residenziale, nel quale viveva insieme ai genitori, ad un fratellino ed una sorellina poco più grandi di lei.

I membri della famiglia della piccola, molto nota in città in quanto gestisce un bar ed un piccolo campo di calcetto nella zona di residenza, sono sotto choc: al momento si pensa a un incidente, ma bisognerà attendere i risultati delle investigazioni dei carabinieri della caserma di Acerra per poter fare luce su questa tragedia.

Secondo le prime informazioni fin qui giunte, la bambina era da poco rientrata a casa insieme alla mamma, dopo aver passato il mattino alla scuola per l’infanzia. I militari devono però ancora raccogliere tutte le testimonianze necessarie anche per capire se la piccola fosse da sola in balcone, ed eventualmente come abbia fatto a scavalcare la ringhiera e precipitare di sotto.