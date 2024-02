Cadavere di Navalny mostrato alla madre, ma non consegnato: minacciata dai soldati, il funerale spaventa Putin

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

In seguito alle sue richieste, la madre di Alexei Navalny, l’oppositore di Putin morto in una colonia penale, ha potuto vedere il cadavere del figlio. La donna sarebbe stata però minacciata dagli ufficiali presenti, affinché la cerimonia funebre avvenga in forma privata, senza funerali.

Il cadavere di Navalny mostrato alla madre

Alla madre di Alexei Navalny, Lyudmila Navalnaya, è stato mostrato il cadavere del figlio, morto lo scorso 16 febbraio nella colonia penale di Charp, oltre il circolo polare artico.

La madre dell’oppositore russo, che era stato condannato a 9 anni di carcere in regime severo, in completo isolamento e impossibilitato a comunicare con l’esterno, aveva chiesto in un videomessaggio indirizzato a Vladimir Putin di restituirle il corpo del figlio.

Il post con il quale Kira Yarmysh ha annunciato che il cadavere di Navalny è stato mostrato alla madre, e che quest’ultima è stata minacciata dagli ufficiali di Putin affinché non si svolgesse alcun funerale

Alla donna è stato ora mostrato il corpo senza vita del figlio, ma le autorità rifiutano di consegnarlo. È quanto scritto su X dalla portavoce del team Navalny, Kira Yarmysh.

Le cause della morte di Alexei Navalny

Il corpo di Alexei Navalny si trova in una città nei pressi della colonia penale, Salechard, nella quale Lyudmila Navalnaya ha presentato una denuncia nei confronti del Comitato investigativo della Federazione Russa per la mancata riconsegna del corpo di suo figlio.

Come chiarito su X da Kira Yarmysh, il “referto medico sulla morte di Alexei Navalny mostrato alla madre afferma che le cause del decesso sono naturali”. Ma la stessa Lyudmila Navalnaya ha espresso le sue considerazioni sul caso, con un video girato subito dopo aver lasciato la sede della Commissione inquirente di Salechard.

“Gli inquirenti dicono di essere a conoscenza delle cause della morte. Ho firmato il certificato di morte. Avrebbero per legge dovuto restituirmi subito il corpo, ma non lo hanno fatto. Invece mi ricattano” ha detto la madre di Navalny.

Le minacce a Lyudmila Navalnaya

Lyudmila Navalnaya ha poi raccontato di aver potuto vedere il corpo del figlio “in segreto”, e di essere stata minacciata e ricattata da alcuni ufficiali, che “vogliono definire le condizioni del come, dove e quando seppellire mio figlio, ricevono ordini o dal Cremlino o dalla sede centrale della Commissione inquirente”.

“Vogliono che la sepoltura avvenga in segreto, senza un saluto – continua poi la donna – Vogliono portarmi in un cimitero con una tomba appena fatta e indicarmi, qui giace tuo figlio. Non sono d’accordo, come non lo è chi gli voleva bene, le persone per cui la morte è stata una tragedia personale”.

“Registro questo video perché hanno iniziato a minacciarmi, a guardarmi dritto negli occhi, a dire che infieriranno sul corpo di Alexei se non accetto un funerale segreto” ha poi concluso Lyudmila Navalnaya, probabilmente consapevole che una celebrazione pubblica per la morte di Navalny potrebbe creare non pochi problemi a Vladimir Putin.