Bus in fiamme a Sannazzaro de' Burgondi: il gesto dell'autista che ha evitato la tragedia, passeggeri illesi

Tragedia sfiorata a Sannazzaro de’ Burgondi, in provincia di Pavia, dove un bus è stato avvolto dalle fiamme. Il mezzo è stato evacuato in tempo grazie all’autista che, dopo essersi reso conto del fumo sospetto che stava uscendo dal motore, ha fatto scendere tutti i passeggeri mettendoli in salvo.

Autobus in fiamme, il gesto dell’autista

L’episodio è avvenuto poco dopo le 15 di mercoledì 8 marzo 2023 nel Pavese. L’autobus stava viaggiando regolarmente quando, per cause ancora da accertare, il motore ha cominciato a dare qualche problema all’autista.

Il conducente, giunto vicino la stazione di Sannazzaro de’ Burgondi in via Marconi, si è reso conto che qualcosa non stava andando nel verso giusto e ha intimato i passeggeri a scendere e ad allontanarsi dal mezzo. Di lì a poco il bus è stato avvolto dalle fiamme. All’arrivo dei soccorsi il bus era ormai ridotto in cenere, con le fiamme che non avrebbero lasciato scampo agli occupanti.

Autobus in fiamme, la situazione

Una volta arrivati sul posto, i vigili del fuoco e le squadra del distaccamento volontari di Mede si sono messi all’opera per spegnere l’incendio. Per soffocare le fiamme è stata utilizzata anche la schiuma e al termine del lavoro del mezzo era rimasta solo la carcassa.

Per il tempo dell’intervento dei vigili del fuoco, oltre al blocco stradale, vista la vicinanza del rogo ai binari, è stata precauzionalmente interrotta anche la linea ferroviaria che collega Pavia ad Alessandria, per circa un’ora, con un graduale ritorno alla normalità nell’arco del pomeriggio.

Nell’incendio sono state danneggiate anche alcune vetture che erano parcheggiate vicino al luogo dove il bus è stato “posteggiato” prima di essere avvolto dalle fiamme. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, con i passeggeri tutti illesi e senza alcuna intossicazione.

Sul posto, in viale Guglielmo Marconi, sono arrivati oltre agli agenti della polizia ferroviaria anche i soccorsi sanitari dell’Azienda regionale emergenza e urgenza con automedica e un’ambulanza della Croce Oro di Sannazzaro.

Le cause dell’incendio

Le cause che hanno provocato l’incendio sono ora al vaglio degli inquirenti. Un malfunzionamento, probabilmente, ha dato il via al rogo che sarebbe partito dalla centralina elettrica del pullman.