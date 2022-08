Bufera su Sonia Bruganelli per il post sui conti correnti: "Ho sei carte di credito, non ricordo tutti i pin"

La serie di tweet di Sonia Bruganelli ha fatto infuriare il web. L’opinionista del Grande Fratello Vip ha raccontato una disavventura con il servizio clienti di un suo conto corrente, e una frase da lei utilizzata per meglio specificare il problema riscontrato l’ha gettata nella bufera.

Lo sfogo di Sonia Bruganelli

Dal suo account Twitter, Sonia Bruganelli ha raccontato una disavventura con il servizio clienti di uno dei suoi conti correnti.

Questo il suo sfogo: “Compro su Farfetch tre abiti, vado al pagamento e mi dicono che la carta è bloccata per motivi di sicurezza. Chiamo il numero che mi scrivono, parlo con una signora che mi chiede generalità e numero di carta per dirmi che è bloccata per tutelare compere online, dico ok”.

Lui mi chiede “ come mai?” 😳😳😳😳 e sono costretta a vincere la mia proverbiale modestia e a dichiarare di averne 6 per cui non mi ricordi i numeri di tutti conti correnti e lui imperterrito mi dice che se non gli dico il numero di conto non può sbloccare la carta. Io boh.🤷‍♀️😳 — sonia bruganelli (@SBruganelli) August 21, 2022

Quindi la Bruganelli chiede al servizio clienti di ovviare al problema: “Ora che sapete che sono io, può sbloccarla? Mi risponde che mi passa al numero per lo sblocco. Dico ok. Mi risponde un altro al quale racconto la stessa cosa, mi chiede quando ho usato l’ultima volta la carta, gli dico che non ricordo e lui fa voce stranita, poi mi chiede data di nascita mia e io gliela do, poi mi chiede tutto il numero di carta e io ok, poi mi chiede data di scadenza e ultime tre cifre della carta e gli dico tutto”.

Le sei carte di credito

Da questo momento inizia la parte del racconto in cui le parole di Sonia Bruganelli scatenano le polemiche social.

La moglie di Paolo Bonolis scrive: “Alla fine mi chiede il numero di conto corrente a quel punto sclero. Gli dico che su due piedi non lo ricordo. Lui mi chiede ‘come mai?’ e sono costretta a vincere la mia proverbiale modestia e a dichiarare di averne sei per cui non mi ricordo i numeri di tutti conti correnti”.

Dunque: “Lui imperterrito mi dice che se non gli dico il numero di conto non può sbloccare la carta. Io boh”.

In un altro tweet, l’epilogo: “A dimostrazione che avevo ragione io, oggi abbiamo rifatto la procedura per lo sblocco della carta e nessuno ha chiesto il numero di conto corrente. Carta sbloccata e io ho i miei vestiti”.

Nonostante il lieto fine, però, la confessione di essere in possesso di sei conti correnti ha scatenato la bufera social.

Le polemiche sui social

Per molti utenti, dichiarare di avere sei conti correnti intestati è un atto di ostentazione. Per questo molti utenti hanno accusato Sonia Bruganelli di essere presuntuosa.

Alcuni esempi: “Noi poveri adesso sappiamo che ha sei conti correnti”, scrive un follower.

“Ma non si vergogna?”, aggiunge un altro utente.

“Sei famosa proprio per la tua modestia, che hai dimostrato più e più volte… per la cronaca, l’impiegato ha fatto solo il suo lavoro. Tornare tra noi comuni mortali, ogni tanto, non vi farebbe male”.