Bruno Segre morto a 104 anni ma era una fake news: l'ex partigiano è vivo, tanti i messaggi di cordoglio

Martedì 22 agosto è stata diffusa la notizia della morte di Bruno Segre, ex partigiano torinese. Dal pomeriggio è partita rapidamente la giostra dei messaggi di condoglianze e ricordo: in primis era stato l’assessora Pentenero ad annunciare il decesso, notizia poi smentita dalla collaboratrice domestica del 104enne. Bruno Segre è in realtà in salute: si era soltanto assentato per una gita in montagna. Nel frattempo, però, tante figure influenti si era affrettate a dargli l’ultimo saluto, come Paolo Damilano e l’ex sindaca di Torino Chiara Appendino.

Il cordoglio

Le prime manifestazioni di cordoglio per la perdita di Bruno Segre sono state diffuse intorno alle 17. Segre è stato dipinto come “protagonista poliedrico” nell’addio pronunciato dall’assessore comunale alla Sicurezza, Gianna Pentenero.

“La comunità piange la scomparsa di Bruno Segre, figura di spicco: avvocato, partigiano, assertore della laicità e ostinato oppositore del fascismo. Un gigante ci lascia» aveva scritto l’assessore.

Fonte foto: ANSA A smentire la notizia della morte di Bruno Segre la sua assistente domestica

La smentita