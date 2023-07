Fake news su Giovanni Allevi morto smentita dal musicista affetto da mieloma: "Sono sicuramente vivo"

Per alcuni minuti i fan hanno sentito una scossa di dolore: “È morto Giovanni Allevi“, questa la notizia riporta da alcune testate nella tarda serata di giovedì 13 luglio. Subito è partita la rincorsa all’articolo, con i motori di ricerca invasi da query di approfondimenti. Il pianista, ricordiamolo, sta combattendo contro il mieloma. Fortunatamente la sua morte era una fake news: Giovanni Allevi è vivo e ha rassicurato i suoi fan sui social.

“Giovanni Allevi è morto”, ma era una fake news

Fortunatamente della morte di Giovanni Allevi si è parlato poco. I primi articoli usciti con la tragica notizia non riportavano spiegazioni approfondite.

Piuttosto, poche informazioni: l’età del musicista, la malattia e la prematura scomparsa. La disperazione dei fan ha costretto Allevi a intervenire sui social per zittire i rumor infondati.

Giovanni Allevi ha scritto: “Per tutti quelli che hanno letto nelle ultime ore una bufala sulla mia dipartita, voglio assicurare che nonostante io continui a combattere per ritornare presto con voi, sono sicuramente vivo“.

Infine: “Non ho mai amato così tanto la vita come ora!”.

La malattia di Giovanni Allevi

Durante l’estate del 2022 Giovanni Allevi ha comunicato ai suoi fan di aver scoperto di avere un mieloma.

Nella nota pubblicata sui social, il pianista e compositore aveva scritto: “La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto”.

Per questo l’artista si è trovato costretto ad annullare gli eventi pubblici per dare priorità alle cure. Soprattutto, Giovanni Allevi non ha mai smesso di comporre musica, sfruttando la paura e il nome della malattia per comporre nuova musica.

Non sono mancati momenti di sconforto, come in occasione delle fratture ossee dovure al decorso della malattia.

Tuttavia, Giovanni Allevi fa spesso ricorso alla meditazione per convivere con i dolori del cancro.

Le fake news sulla morte di altri personaggi

I personaggi famosi sono spesso oggetto di fake news sulla loro morte. Similmente a Giovanni Allevi, anche la cantautrice Cèlin Dion è stata data per morta con notizie che sfruttavano le informazioni sulla sua malattia.

Le fake news, tuttavia, non riguardano soltanto cantanti, personaggi dello spettacolo e della televisione: durante l’estate del 2022 anche Piera Maggio, madre della bambina scomparsa Denise Pipitone, è stata data per morta.