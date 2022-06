"Piera Maggio è morta": ira di Federica Sciarelli sulla fake news, c'è la denuncia. La reazione della donna

Nelle ultime ore è circolata sul web la notizia della morte di Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone che dal 1° settembre 2004 si batte giorno dopo giorno per ritrovare la figlia scomparsa. La news è partita da un sito ed è poi stata riportata da varie testate, ma si tratta di una fake news. Piera Maggio, infatti, sta bene ed è in salute e non ha tardato a rispondere alla notizia tramite social.

Federica Sciarelli, conduttrice di “Chi l’ha visto”, in apertura del programma di mercoledì 22 giugno 2022 ha voluto denunciare l’incresciosa situazione.

L’ira di Federica Sciarelli

Venuta a sapere della notizia, inizialmente Federica Sciarelli si è di certo preoccupata. Ma nel giro di pochi secondi, alzando semplicemente la cornetta del telefono, tutto è rientrato. Ecco perché nella puntata andata in onda il 22 giugno 2022, la conduttrice di “Chi l’ha visto” ha voluto iniziare il programma denunciando quanto accaduto.

“Vogliamo iniziare in una maniera un po’ strana. Vogliamo denunciare che ieri è stato pubblicato un post davvero vergognoso che annuncia la morte di Piera Maggio” dice la conduttrice. Poi l’affondo: “Perché vogliamo denunciare questo? Perché per conquistare contatti – più contatti vuol dire più pubblicità – si fanno questi titoli a effetto che sono delle vere e proprie bufale. È una mancanza di rispetto nei confronti di una donna che già sta soffrendo abbastanza, troppo per la scomparsa della figlia“.

Federica Sciarelli ha poi sottolineato: “Secondo noi serve una regolamentazione. Devono esserci delle regole anche per questi siti. Non si possono sparare delle cose così, sparare sulle persone solo per conquistare più contatti, più pubblicità. Se vedete altre cose di questo tipo in giro, ditecelo e le denunceremo. Ovviamente il post poi è stato immediatamente rimosso”.

La reazione di Piera Maggio

La notizia falsa sulla morte di Piera Maggio è ovviamente arrivata anche alla diretta interessata. La donna, conosciuta ormai nei salotti televisivi per il fatto di cronaca che dal 2004 tiene l’Italia intera col fiato sospeso nella speranza di ritrovare la piccola Denise, ha infatti ricondiviso la notizia con un commento piccato.

“Ancora non sono morta, per coloro che stavano festeggiando non vorrei che gli abbia rovinato la festa. A parte gli scherzi, siete proprio degli sciacalli” ha scritto sui social.

Un post condiviso da Piera Maggio (@missingdenisepipitone)

La fake news sulla morte

Ma cosa c’era scritto nell’articolo contestato? Il post era del sito “Calabria da sogno” e già nel titolo veniva data la tragica notizia della morte di Piera Maggio. Si legge infatti: “Ultim’ora – È morta Piera Maggio”.

Nell’articolo venivano dati i dettagli della morte della donna, che sarebbe stata trovata priva di vita nella sua camera da letto. Nel post Facebook, poi, veniva richiesta la ricondivisione dell’articolo e di “lasciare un cuoricino o una preghiera”.