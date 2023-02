Giovanni Allevi cede allo sconforto: fratture ossee causate dal mieloma, "che senso ha combattere?"

Giovanni Allevi, nelle scorse ore, è tornato ad aggiornare il suo pubblico social sulla malattia contro cui sta lottando, vale a dire un mieloma multiplo che gli è stato diagnosticato lo scorso giugno.

Da quando ha scoperto la patologia, il compositore 53enne ha raccontato tutte le tappe del suo percorso. Di recente è stato protagonista di uno sfogo che ha lasciato trapelare dello sconforto.

Giovanni Allevi: “Non sto bene”

“Il mieloma mi ha lasciato fratture ossee in diverse parti del corpo. E allora mi chiedo cosa significhi combattere”, si è chiesto il musicista che ha aggiunto: “Non sto bene”.

Fonte foto: ANSA

Dopo mesi di terapia, Allevi ha anche sottolineato, sempre via social, di essere stanco e piuttosto provato: “Come sto? In tanti me lo chiedete. Non bene, è forse il periodo più difficile della mia vita. Ma le terapie stanno facendo il loro lavoro. Grazie a tutti per le manifestazioni di affetto”.

Allevi e la sofferenza fisica

La sofferenza sembra avere preso il sopravvento. Il compositore si è così lasciato andare ad un momento di abbattimento: “Il mieloma mi ha lasciato fratture ossee in diverse parti del corpo, in particolare le vertebre, alcune delle quali sono inoperabili e forse rimarranno doloranti per sempre. E allora mi chiedo cosa significhi combattere”.

Allevi non può suonare ma non abbandona la musica

Nonostante Allevi in questo momento non possa suonare, non ha smesso di pensare alla musica. Anzi è sempre nella sua testa: “Le mie mani ora tremano per i farmaci, ma una musica nuova invade la mia mente in modo impetuoso e io non ne perdo una nota. Ora è dolce, ora folle e incomprensibile, sognante e riflessiva, metafisica. Non vedo l’ora di farvela ascoltare”.

E infatti la sua carriera non si ferma. Pochi giorni fa, in occasione di San Valentino, è uscito “Love Collection – Special Edition”, un album che contiene i suoi brani d’amore più famosi.