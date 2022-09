La malattia non ferma Giovanni Allevi: "Ho musica nuova nella mente, ma non posso scriverla"

Lo scorso giugno il musicista Giovanni Allevi aveva annunciato di essere stato colpito da una grave malattia. Ora, tramite il suo profilo Instagram, Allevi è tornato a parlare con i fan. “Queste mani tremano per via dei potenti farmaci che sto assumendo e per il momento non posso suonare”, ha scritto il musicista postando una foto delle sue mani.

Giovanni Allevi su Instagram aggiorna i fan

Ma la pausa, però, è solo fisica e non creativa. “Una musica nuova invade la mia mente in modo impetuoso ed io non ne prendo nota. Ora è dolce, ora folle ed incomprensibile, sognante riflessiva e metafisica. Non vedo l’ora di farvela ascoltare!”, ha scritto su Instagram Giovanni Allevi.

Insomma, il musicista sta affrontando la malattia con l’energia che lo ha sempre caratterizzato durante tutta la carriera.

Lo scorso giugno l’annuncio della malattia

Giovanni Allevi, sempre tramite i suoi canali social, aveva annunciato lo scorso 18 giugno di avere un mieloma.

“Una neoplasia dal suono dolce” l’aveva definita Allevi, “ma non per questo meno insidiosa. Il musicista 53enne aveva quindi annunciato ai suoi fan di doversi fermare.

“Ho sempre sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco. Torno presto”, aveva poi aggiunto.

Una foto delle mani su Instagram

Con il post pubblicato nella tarda mattinata di sabato Giovanni Allevi ha voluto aggiornare i follower sulla sua battaglia contro la malattia, utilizzando come simbolo l’effetto dei farmaci sulle mani. Mani che, per un musicista, sono essenziali sia nella fase creativa, per la scrittura, che per l’esecuzione dei brani. Sui social sono arrivati centinaia di messaggi di incoraggiamento per Giovanni Allevi.

Cos’è la malattia che ha colpito Giovanni Allevi

Il mieloma, la malattia che ha colpito Giovanni Allevi, è un tumore maligno del sangue che si sviluppa nel midollo osseo. La malattia viene trattata con terapie e farmaci che possono avere effetti collaterali molto pesanti.

Giovanni Allevi ha scoperto di avere un mieloma dopo l’ultimo concerto tenuto a Vienna. Da mesi soffriva di fortissimi dolori alla schiena e per questo motivo si era sottoposto ad analisi e accertamenti.