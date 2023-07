Giovanni Allevi e la meditazione per superare il dolore causato dal cancro: le sue parole su Instagram

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Giovanni Allevi, il famoso pianista e compositore, affronta da tempo coraggiosamente la sua lotta contro il cancro. Il musicista ha spiegato di utilizzare la meditazione come strumento per trovare conforto e serenità malgrado la malattia. Attraverso i suoi post su Instagram, l’artista ha condiviso il suo messaggio di gratitudine e connessione con il divino. E nonostante le sfide fisiche, il compositore non smette di creare musica, trasmettendo un’incredibile forza e speranza ai suoi fan.

La malattia di Giovanni Allevi

A Giovanni Allevi è stato diagnosticato un mieloma, ovvero un tumore del sangue, e l’artista da tempo sta affrontando una battaglia continua per la sua salute.

A fare notizia è la straordinaria forza interiore dimostrata dall’artista, che condivide regolarmente aggiornamenti sulla sua condizione con i fan e i follower tramite Instagram.

Fonte foto: Instagram Il post di Giovanni Allevi su Instagram

In questi messaggi, l’artista si rivolge frequentemente a Dio e sfrutta la meditazione come strumento per affrontare il dolore e trovare conforto.

Il messaggio di Giovanni Allevi

Giovanni Allevi ha condiviso giovedì 6 luglio un messaggio toccante in cui ha raccontato le sue esperienze personali e il modo in cui affronta le difficoltà quotidiane con una mentalità positiva.

Le sue parole riflettono la sua dedizione alla meditazione come fonte di serenità e guarigione. “Per superare il dolore, dedico del tempo ogni giorno alla meditazione” si legge nel post su Instagram. “Inizio con pensieri di riconoscenza nei confronti del Creato. Poi mi concentro sul respiro, finché il mio Ego si dissolve ed io divento Nulla.”

“Grazie al gattino, divinità adorata dagli antichi Egizi” prosegue Allevi nel post “mantengo il contatto col Dio Tutto della Natura, indiviso, eterno, sempre beato, che permea col suo Logos ogni cosa”.

Come sta Giovanni Allevi

Il musicista, 54 anni, ha rivelato che la malattia ha provocato fratture ossee irreversibili, causandogli un dolore insopportabile. Sebbene la sua carriera pubblica sia momentaneamente sospesa, il compositore non ha mai smesso di lavorare alle sue nuove creazioni.

Il mieloma è un tumore che colpisce le plasmacellule del midollo osseo e, nonostante le terapie a cui è sottoposto, continua a causargli dolori acuti.

Tuttavia, questo non gli ha impedito di continuare a creare musica. Allevi si impegna a tenere i suoi fan costantemente aggiornati attraverso post e video sui social media, cercando di tranquillizzarli e sperando di poter presto ritornare sul palco, a condividere la sua passione con il mondo.