Bonus lavoratori part time, indennità da 550 euro: da lunedì 13 al via le domande sul sito dell’Inps

Da lunedì 13 novembre potranno essere presentate, sul sito dell’Inps, le domande per accedere al bonus per i lavoratori part time, grazie al quale si potrà richiedere un incentivo pari a 550 euro. Ecco quali sono i criteri e le modalità per presentare la domanda.

Bonus part time da 550 euro

A partire da lunedì 13 novembre, i lavoratori in part time verticale potranno presentare domanda per accedere al bonus Inps da 550 euro.

La misura, presente nel decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, prevede una “indennità una tantum a favore dei lavoratori a tempo parziale ciclico”, come riportato nel comunicato pubblicato sul sito dell’Istituto nazionale della previdenza sociale.

Fonte foto: IPA La sede dell’Inps, in una immagine di archivio

Come chiarito dall’Inps, il bonus di 550 euro spetta solo ai lavoratori che hanno avuto nel 2022 interruzioni del lavoro di almeno sette settimane e non superiori alle 20 settimane.

Chi può richiedere il bonus

L’incentivo potrò essere richiesto dai “lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale che prevede periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa”.

Già nel 2022 il Decreto Aiuti, all’articolo 2-bis, aveva previsto il riconoscimento di una indennità una tantum di importo pari a 550 euro. Il limite di spesa complessivo previsto per l’anno 2023 è pari a 30 milioni di euro.

Il lavoratore part time che presenta la richiesta dell’indennità non deve però essere percettore della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), né titolare di un trattamento pensionistico diretto.

Come fare richiesta

Le domande per accedere al bonus, che è cumulabile con l’assegno di invalidità e può essere riconosciuto solo una volta a ciascun lavoratore, potranno essere presentate dal 13 al 15 novembre, esclusivamente in via telematica.

Una volta effettuato l’accesso al sito dell’Inps, bisognerà passare dalla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, sulla home page del sito, per poi seguire il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità”, “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” e selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti.

Da qui, si potrà accedere alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, nella quale, una volta autenticati con la propria identità digitale, sarà necessario selezionare, in base alla domanda che si intende presentare, la prestazione relativa all’anno 2022 o al solo 2023, nel caso in cui fosse già stata presentata l’anno precedente.

Questo bonus non concorre alla formazione del reddito ed è l’Inps stesso che provvede al monitoraggio del limite di spesa.