I bonus del governo per il Black Friday: risparmiare nel venerdì nero degli sconti con gli incentivi statali

I bonus del governo permettono di risparmiare durante il Black Friday: naturalmente non si tratta di agevolazioni pensate ad hoc per il venerdì nero degli sconti, ma di bonus preesistenti che è possibile sfruttare per l’occasione.

Quando è il Black Friday di novembre 2023

Gli sconti del Black Friday scattano venerdì 24 novembre 2023. Tradizionalmente il Black Friday è associato ad Amazon, ma da alcuni anni gli sconti vengono praticati anche da diverse catene di negozi tecnologici (Unieuro, Mediaworld, Expert, ecc…) così come da singoli negozianti che approfittano della ricorrenza per imprimere un boost alle vendite.

Ma attenzione: se ufficialmente il Black Friday 2023 è fissato al 24 novembre, ogni azienda sceglie in autonomia quali finestre temporali dedicare agli sconti.

Per fare un esempio, il Black Friday su Amazon va dal 17 al 27 novembre. Meglio dunque tenere d’occhio gli esercizi commerciali e gli ecommerce di interesse.

Bonus del governo per il Black Friday

Dalla tecnologia ai libri, dalle bici elettriche agli elettrodomestici. Vediamo cosa è possibile acquistare risparmiando durante il Black Friday.

Alcuni bonus richiedono il rispetto di determinati parametri o condizioni (limiti Isee, ristrutturazioni, bonifici specifici per detrazioni fiscali, ecc…) e dunque si invitano gli interessati ad approfondire sulle fonti ufficiali.

Bonus cultura

Durante il Black Friday gli insegnanti possono spendere il buono di 500 euro della Carta del docente per l’acquisto di libri, computer, tablet e altri prodotti digitali.

Bonus condizionatori

I negozi tecnologici e gli ecommerce permettono di comprare condizionatori e pompe di calore. Possibile risparmiare grazie al bonus condizionatori.

Il bonus condizionatori 2023 permette di accedere a una detrazione dal 50 al 65%. Possibile comprare sia un nuovo dispositivo che sostituirne uno vecchio.

L’importante è che sia a risparmio energetico, che sia dotato di pompa di calore e che si vada a migliorare la classe energetica.

Bonus mobili ed elettrodomestici

Chi sta effettuando lavori di ammodernamento può godere di uno sconto del 50% su mobili e grandi elettrodomestici fino a un massimo di spesa di 8mila euro nel 2023 e di 5mila nel 2024.

Bonus occhiali

Il bonus vista da 50 euro è riservato a chi abbia un Isee familiare non superiore ai 10mila euro.

La misura è valida per l’acquisto o il rimborso di occhiali graduati e lenti a contatto correttive.

Bonus biciclette elettriche

Il bonus bici non è una misura nazionale, ma è messa a disposizione dalle singole Regioni che decidono in autonomia se offrire l’agevolazione e ne definiscono importi e scadenza.

Cos’è il Black Friday

Il Black Friday (letteralmente “Venerdì Nero”) è una ricorrenza statunitense che ormai si è diffusa nel resto del mondo.

Cade sempre il giorno successivo al Thanksgiving (Ringraziamento). Sull’origine del Black Friday ci sono diverse teorie. L’unica cosa certa è che la nascita risale al 1924 su iniziativa della catena di distribuzione Macy’s.

Secondo varie tradizioni, il Black Friday sarebbe legato a una presunta tradizione dei proprietari terrieri statunitensi di svendere i loro schiavi nel venerdì alle soglie dell’inverno.

Secondo un’altra teoria, l’espressione sarebbe stata coniata dalla pubblicistica per indicare il traffico congestionato delle strade di Philadelphia il giorno dopo il Ringraziamento.

Un’altra teoria ancora racconta che nei libri contabili di alcuni negozi americani le perdite venissero segnate in rosso e le entrate, gonfiate dal periodo festivo, in nero. Da qui il nome di “Venerdì Nero”.

In mancanza di prove ogni teoria va presa come una leggenda metropolitana.