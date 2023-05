Bonus occhiali e lenti a contatto 2023, contributo da 50 euro: requisiti e come presentare domanda online

Da venerdì 5 maggio è possibile richiedere il “bonus vista”, vale a dire il contributo riconosciuto per l’acquisto di occhiali e lenti a contatto. La misura non è accessibile a tutti ma solo per determinate fasce di reddito.

Chi può avere il bonus e come ottenerlo

Chi può accedere al bonus? Quei nuclei familiari con un Isee fino a 10.000 euro. Per ricevere il contributo bisogna andare sulla piattaforma web messa a disposizione dal Ministero della salute. In particolare si deve raggiungere l’indirizzo www.bonusvista.it. Il contributo sarà riconosciuto fino ad esaurimento dei fondi, quindi chi è interessato è meglio che presenti domanda il prima possibile.

A chi viene erogato il “bonus vista” da 50 euro

Il cosiddetto “bonus vista” è stato introdotto dalla legge di Bilancio 2021. Il fondo della misura è pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Il contributo è di 50 euro e può essere sfruttato da tutti i membri del nucleo familiare che ne hanno bisogno, ma una sola volta per ciascuno nel corso dei tre anni.

Il bonus è erogato in base all’ordine temporale di arrivo delle domande fino ad esaurimento delle risorse annualmente disponibili.

I voucher da spendere entro 30 giorni

Chi non ha ancora provveduto ad acquistare gli occhiali può domandare un voucher di 50 euro da spendere entro 30 giorni dall’emissione presso gli esercizi commerciali registrati sul sito del Ministero.

Il voucher per i nuovi acquisti è fin da subito spendibile e non può generare resto se la spesa è inferiore al suo valore. Chi ha già effettuato un acquisto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 4 maggio 2023, invece, può ottenere il rimborso, sempre per la stessa cifra (50 euro).

La domanda deve essere presentata entro 60 giorni dall’attivazione dell’applicazione, cioè entro il 3 luglio 2023. Il rimborso viene effettuato direttamente sul conto corrente indicato all’atto della registrazione.

Domanda e documenti da presentare

Per accedere al sito si deve essere in possesso dello Spid o della Carta d’identità elettronica. Nel corso della registrazione devono essere forniti, oltre ai dati anagrafici, anche i riferimenti Isee.

L’Inps procede a controllare che i dati inseriti rispettino i requisiti richiesti e poi dà il via libera al Ministero della salute. Quindi, tramite lo stesso sito attribuisce al beneficiario il bonus vista.

Chi si è registrato sul sito può consultare la lista dei punti vendita che partecipano all’iniziativa preso i quali spendere il voucher.