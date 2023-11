Bonus Inps da 550 euro per i lavoratori part time: quali sono i requisiti per richiederlo e come fare domanda

Lunedì 13 novembre è il click day per il bonus Inps da 550 euro per i lavoratori part time. Le domande andranno presentate sul sito dell’Istituto nazionale della previdenza sociale entro il 15 novembre: ecco i requisiti necessari e le modalità di richiesta dell’agevolazione.

Bonus Inps da 550 euro per i lavoratori part time

È scattata questa mattina – lunedì 13 novembre – la possibilità per i lavoratori in part time verticale potranno per domanda per accedere al bonus Inps da 550 euro.

La misura, che era già stata introdotta nel 2022 con il Decreto Aiuti, all’articolo 2-bis, è stata riconfermata per il 2023, con un limite di spesa complessivo pari a 30 milioni di euro.

Il bonus è indirizzato ai quei lavoratori in part time verticale che hanno avuto lunghi periodi di inattività, come i dipendenti assunti con contratti di lavoro a tempo parziale per aziende private che, nel 2022, hanno attraversato “periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa”.

I requisiti per accedere al bonus

Uno dei primi requisiti per poter accedere al bonus Inps è che il lavoratore non deve però essere percettore della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), né titolare di un trattamento pensionistico diretto.

Questo, insieme all’aver lavorato in modo intermittente durante il 2022, è l’unico requisito necessario per poter presentare la domanda relativa all’anno in corso. Chi è in possesso di tali requisiti però, può anche presentare la propria domanda per l’anno 2022, a patto ovviamente che non sia già stata fatta richiesta l’anno scorso.

Le domande per l’accesso all’agevolazione potranno essere inoltrate fino a mercoledì 15 dicembre di quest’anno, esclusivamente in via telematica tramite il sito dell’Istituto nazionale della previdenza sociale.

Come accedere al bonus Inps

Va chiarito comunque che il bonus da 550 euro una tantum è cumulabile con l’assegno di invalidità e può essere riconosciuto solo una volta a ciascun lavoratore. Inoltre, l’agevolazione non concorre alla formazione del reddito, ed è l’Inps stesso che provvede al monitoraggio del limite di spesa.

Per presentare la domanda è necessario collegarsi al sito dell’Inps (https://www.inps.it/) e cliccare prima “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” e poi, a seguire, “Sostegni, Sussidi e Indennità”, “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” e selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti.

Una volta entrati nella sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, dopo essersi autenticati tramite Spid, si potrà presentare la domanda per il bonus del 2023. Sempre nella stessa sezione, nel caso in cui fosse già stata presentata, si potrà fare richiesta anche per il bonus del 2022.