Bologna, ragazzo si finge medico per spacciare farmaci e stupefacenti: arrestato dai carabinieri

Si fingeva medico e spacciava, con tante di “vere” ricette, medicinali psicotropi e sostanze stupefacenti.

Ma dopo che una ragazza è finita in ospedale per un arresto cardiaco sono scattati i controlli. E per il ragazzo è subito scattata la denuncia.

Il finto medico 24enne

Quando i carabinieri di San Lazzaro, in provincia di Bologna, gli sono entrati in casa per una perquisizione, è bastato poco tempo per capire cosa stesse succedendo.

Fonte foto: ANSA Carabinieri intenti in una perquisizione a domicilio

Immediatamente è scattata la denuncia per il 24enne che, fingendosi medico, acquistava farmaci inseriti dal ministero della Salute nelle tabelle delle sostanze stupefacenti per poi spacciarli.

Le indagini sono scattate in seguito al ricovero, avvenuto lo scorso 3 luglio, di una ragazza bolognese coetanea del falso medico, che era stata colpita da un arresto cardiaco e ricoverata in terapia intensiva in coma farmacologico.

Le indagini dei carabinieri

Dopo aver ascoltato alcuni testimoni, e soprattutto dopo aver visionato il referto medico dal quale sono risultate positività a diverse sostanze stupefacenti e psicotrope, i carabinieri hanno iniziato le loro indagini.

Grazie anche alla testimonianza della ragazza, ascoltata una volta fuori pericolo, gli agenti sono riusciti a risalire al finto medico.

Secondo le prime ricostruzioni il ragazzo, in possesso di vere ricette mediche compilate da medici ignari, acquistava farmaci inseriti nelle tabelle delle sostanze stupefacenti, per poi spacciarli rivendendoli a terzi.

La perquisizione e l’arresto

È scattata così la perquisizione nel domicilio del 24enne. In poco tempo gli agenti dell’Arma hanno recuperato numerose ricette mediche già compilate, molte delle quali già utilizzate per recuperare i farmaci.

I carabinieri hanno inoltre trovato diverse confezioni di farmaci appartenenti al gruppo di medicinali utilizzati per trattare la depressione e i disturbi derivanti dall’ansia, oltre a potenti sedativi e analgesici, tutti appartenenti al gruppo di medicinali che rientrano nella categoria degli “oppioidi”.

Il ragazzo di 24 anni, disoccupato originario del capoluogo emiliano che aveva già diversi precedenti di polizia, è stato denunciato per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope.