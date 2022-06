Bollettino Covid del 7 giugno: tasso di positività in aumento, ancora morti e ricoveri

Si segnalano 24.267 nuovi casi di Covid nel bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute di mercoledì 7 giugno 2022. Dall’inizio della pandemia in Italia sono almeno 17.421.410 gli italiani che hanno contratto il Sars-Cov-2.

Sono ancora in calo gli attualmente positivi, con -2.371 infezioni rispetto al bollettino precedente. Il dato complessivo è di 628.977. La differenza tra nuovi contagi e il conteggio degli attualmente positivi è al netto delle persone guarite dal virus.

Nel nuovo bollettino sono rilevati anche 70 nuovi decessi per cause legate al Covid. Il totale delle vittime del Covid in Italia sale con il numero di oggi a quota 167.089.

Bollettino Covid 7 giugno 2022, la situazione negli ospedali

I pazienti che hanno contratto il coronavirus e sono guariti sono adesso 16.747.070, dunque 30.848 in più rispetto al dato dello scorso bollettino.

Nei reparti ordinari sono ancora ricoverati a causa del virus 4.342 pazienti, con 219 posti letto occupati in terapia intensiva. Di questi 16 sono nuovi ingressi.

Sono stati processati 222.173 tamponi molecolari e antigenici. Il tasso di positività, che calcola la percentuale di positivi sui tamponi testati, è oggi al 12%, in salita rispetto al bollettino Covid di martedì 6 giugno 2022.

Bollettino Covid 7 giugno 2022, la curva dei nuovi positivi

Dai grafici pubblicati dalla Protezione Civile si evince qual è l’andamento della pandemia di Covid in Italia.

Fonte foto: Protezione Civile L’andamento dei contagi da Covid in Italia.

Bollettino Covid 7 giugno 2022, la situazione nelle regioni

Ecco la situazione nelle singole regioni. Il primo numero indica il totale dei casi, il secondo le persone attualmente positive e il terzo l’incremento giornaliero.

Lombardia: 2.908.561 (97.680) (4.491)

Veneto: 1.763.687 (26.315) (2.468)

Campania: 1.723.148 (122.369) (2.616)

Lazio: 1.593.894 (116.945) (3.623)

Emilia Romagna: 1.495.765 (15.749) (1.274)

Piemonte: 1.204.217 (25.248) (1.609)

Sicilia: 1.207.679 (60.983) (2.924)

Toscana: 1.157.565 (23.665) (1.628)

Puglia: 1.141.031 (20.238) (1.738)

Marche: 476.233 (3.481) (706)

Liguria: 452.571 (4.873) (745)

Abruzzo: 408.820 (17.529) (670)

Calabria: 393.701 (33.366) (802)

Friuli Venezia Giulia: (380.954) (19.386) (557)

Sardegna: 316.967 (11.706) (1.091)

Umbria: 288.873 (6.792) (476)

P.A. Bolzano: 219.107 (1.381) (123)

P.A. Trento: 168.436 (1.139) (177)

Basilicata: 138.734 (16.139) (247)

Molise: 66.434 (3.141) (82)

Valle d’Aosta: 36.759 (852) (35)

Bollettino Covid 7 giugno 2022, la situazione un anno fa

Un anno fa, in questa stessa data, ci sono stati 1.273 nuovi casi e 65 decessi. Il tasso di positività era solo all’1,5%, come riporta il bollettino Covid del 7 giugno 2021.

Coronavirus, totale vaccini somministrati in Italia

A oggi in Italia sono stati somministrati 137.86 milioni di dosi di vaccino anti Covid.