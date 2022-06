Bollettino Covid 6 giugno 2022: tasso positività in calo, ricoveri in risalita. I numeri regione per regione

Il bollettino di oggi, lunedì 6 giugno 2022, del ministero della Salute sull’emergenza coronavirus in Italia indica che nelle ultime 24 ore ci sono stati 8.512 nuovi contagi (ieri 15.082), che portano il totale dall’inizio della pandemia a 17.514.589. I decessi sono 70 (ieri 27), per un totale di 167.019.

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 75.010 (ieri 242.060). Il tasso di positività scende dal 12,% di ieri al 11,3% di oggi.

Bollettino Covid di oggi 6 giugno 2022, la situazione negli ospedali

I malati Covid ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 217, uno in meno rispetto a ieri (gli ingressi del giorno sono 12). Nei reparti ordinari sono ricoverate 4.453 persone, ovvero 42 in più rispetto al bollettino precedente.

Le persone attualmente positive in Italia sono 631.348, in calo di 10.079 rispetto al dato di ieri. I guariti e dimessi nelle ultime 24 ore sono 18.625, per un totale di 16.716.222.

Bollettino Covid di oggi 6 giugno 2022, la curva dei nuovi positivi

Dalla mappa interattiva sulla situazione Covid in Italia è possibile osservare l’attuale andamento dei contagi, rimasto sostanzialmente stabile nelle ultime settimane tra aumenti e diminuzioni.

La curva dei contagi in Italia al 6 giugno 2022

Bollettino Covid di oggi 6 giugno 2022, la situazione nelle regioni

Ecco la situazione nelle singole regioni. Il primo numero indica il totale dei casi, il secondo (tra parentesi) le persone attualmente positive e il terzo l’incremento giornaliero.

Lombardia: 2.904.070 (96.685) (893)

Veneto: 1.761.219 (26.123) (527)

Campania: 1.720.532 (124.223) (731)

Lazio: 1.590.271 (116.116) (1.369)

Emilia-Romagna: 1.494.491 (16.346) (960)

Sicilia: 1.204.287 (60.088) (756)

Piemonte: 1.202.608 (25.076) (519)

Toscana: 1.155.937 (24.145) (317)

Puglia: 1.139.293 (20.352) (631)

Marche: 475.527 (3.522) (198)

Liguria: 451.826 (4.906) (178)

Abruzzo: 408.151 (17.727) (205)

Calabria: 392.899 (33.838) (337)

Friuli Venezia Giulia: 380.399 (19.076) (109)

Sardegna: 315.876 (12.001) (383)

Umbria: 288.397 (6.821) (180)

P.A. Bolzano: 218.984 (1.304) (52)

P.A. Trento: 168.259 (1.140) (22)

Basilicata: 138.487 (17.400) (93)

Molise: 66.352 (3.608) (49)

Valle d’Aosta: 36.724 (851) (3)

Bollettino Covid 6 giugno 2021, la situazione un anno fa

Un anno fa, in questa stessa data, ci sono stati 2.275 nuovi casi e 51 decessi. Le persone positive in Italia erano 192.272.

Coronavirus 6 giugno 2022, totale vaccini somministrati in Italia

Ad oggi, in Italia, sono state somministrate 137.847.720 dosi di vaccino anti Covid, così ripartite:

Totale dei cittadini con almeno una dose: 49.395.137 (91,48% della popolazione over 12 – persone con almeno una somministrazione);

Totale dei cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale: 48.637.037 (90,07% della popolazione over 12 – persone che hanno completato il ciclo vaccinale);

Totale con almeno una dose + guariti da al massimo 6 mesi: 52.258.503 (96,79% della popolazione over 12)

Totale dei cittadini che hanno ricevuto dose addizionale/richiamo (booster): 42.699.452 (89,51% della platea della dose booster).