Bollettino Covid 23 agosto 2022, risale la curva dei contagi in Italia. I dati regione per regione

Il bollettino Covid del ministero della Salute di oggi martedì 23 agosto 2022 segnala che nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 35.360 nuovi contagi da coronavirus (ieri 10.418), che portano il totale dall’inizio della pandemia a 21.696.242 unità. I decessi sono 134 (ieri 75), per un totale di 174.931.

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore nel nostro Paese sono 207.761 (ieri 63.188). Il tasso di positività è passato dal 16,5% al 17% di oggi.

Dopo un mese e mezzo di discesa ininterrotta, ci sono segnali di risalita per la curva epidemica in Italia: per il terzo giorno consecutivo, infatti, si sono registrati più contagi rispetto alla settimana precedente.

Bollettino Covid 23 agosto 2022, la situazione negli ospedali

Rispetto al bollettino Covid del 22 agosto 2022 scendono di una unità le terapie intensive (ieri -7) con 25 ingressi nell’ultimo giorno, per un totale di 254 mentre risultano essere 138 in meno i ricoveri ordinari (ieri +74) per un totale di 6.378.

Bollettino Covid 23 agosto 2022: la situazione nelle regioni

Di seguito la situazione aggiornata regione per regione. Il dato segnalato indica l’incremento giornaliero dei casi Covid.

Lombardia: 4918

Veneto: 4432

Campania: 3244

Lazio: 2555

Emilia-Romagna: 1498

Sicilia: 1.605.252 2478

Puglia: 2237

Piemonte: 2327

Toscana: 1637

Marche: 1256

Liguria: 1055

Abruzzo: 1243

Calabria: 2408

Friuli Venezia Giulia: 1000

Sardegna: 1102

Umbria: 490

P.A. Bolzano: 362

P.A. Trento: 392

Basilicata: 478

Molise: 168

Valle d’Aosta: 80

Bollettino Covid 23 agosto 2021: la situazione un anno fa

Esattamente un anno fa, cioè il 21 agosto 2021, si erano registrati 4.168 nuovi casi di contagio e 44 decessi. Il tasso di positività, in quella data, era al 4,1%.

Il totale dei vaccini anti Covid somministrati in Italia

Alla data del 23 agosto 2022 sono state somministrate in Italia 140.194.979 dosi di vaccino anti Covid, ripartite in questo modo:

Totale dei cittadini con almeno una dose: 49.423.469 (91,54% della popolazione over 12 – persone con almeno una somministrazione);

Totale dei cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale: 48.679.199 (90,16% della popolazione over 12 – persone che hanno completato il ciclo vaccinale);

Totale dei cittadini con almeno una dose + guariti da al massimo 6 mesi: 50.744.345 (93,98% della popolazione over 12);

Totale dei cittadini con booster + guariti post seconda dose/unica dose: 42.631.344 (89,37% della popolazione over 12).