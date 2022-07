Birra Ichnusa accusata di livelli di fluoruri oltre la soglia: quali sono i rischi per la salute

Il simbolo di una regione intera finito nel mirino. La birra Ichnusa è accusata di contenere livelli di fluoruri oltre la soglia. A denunciare l’eccesso, il documentario ‘Chemical Bros’ del regista Massimiliano Mazzotta, dal 2014 direttore artistico di Life After Oil International Film Festival che si svolge in Sardegna. Ecco cosa sappiamo e quali sono i potenziali rischi per la salute dei bevitori di questa birra.

Cosa dice il documentario

Massimiliano Mazzotta, nel documentario ‘Chemical Bros’, ha analizzato alcune lattine e bottiglie dell’Ichnusa, prese in un supermercato.

Le analisi sono state condotte in tre laboratori diversi: tutti hanno mostrato una percentuale di fluoruri elevata, oltre il limite di legge fissato a 1,5 milligrammi per litro.

Ecco i dati dei laboratori, a cui non è stata svelata la marca della birra:

primo laboratorio: 4,8 mg/l;

4,8 mg/l; secondo laboratorio: 3,5 mg/l;

3,5 mg/l; terzo laboratorio: 27,7 mg/l.

Il mistero è che un’altra lattina è stata inviata al laboratorio dell’Università di Cagliari, che ha rilevato una quantità di 0,45 milligrammi per litro, decisamente sotto la soglia. Un’altra ancora è stata inviata al Samer di Bari, che è l’unico in Italia certificato per le analisi sui fluoruri: 16,1 milligrammi per litro, il responso. Oltre 10 volte il limite fissato per l’acqua.

Mazzotta, in un’intervista al Fatto Quotidiano, ha spiegato di essersi chiesto il motivo di valori così diversi: “Ci siamo fatti un’idea. Durante la lavorazione del film, nessuno tra Regione Sardegna, Arpas, Ats e Ministero dell’Ambiente ci ha risposto sui valori degli inquinanti contenuti nelle acque del lago di Assemini”.

Fonte foto: 123RF

La replica di Ichnusa

Non si è fatta attendere la risposta dell’azienda, che fa parte del gruppo olandese Heineken.

Matteo Borocci, direttore del birrificio di Assemini, in provincia di Cagliari, ha dichiarato al Fatto Quotidiano che la birra prodotta e l’acqua utilizzata come suo ingrediente “sono sane e sicure. Le analisi che conduciamo regolarmente nel birrificio e quelle realizzate da soggetti terzi non rilevano quantitativi di contaminanti pericolosi per la salute”.

I rischi causati dall’assunzione di fluoruri oltre il limite

Ma quali sarebbero i rischi nell’assunzione di fluoruri oltre il limite?

Come spiegato dal Ministero della Salute, l’Organizzazione mondiale della Sanità (che nel frattempo si è espressa anche sull’allarme del virus della polio in Gran Bretagna) ha identificato come valore limite del fluoro per le acque destinate al consumo umano la concentrazione di 1,5 mg/litro, ritenendo che concentrazioni di fluoro superiori a questo valore comportino un incremento del rischio di fluorosi dentale e, a concentrazioni superiori a 10 mg/litro, di fluorosi scheletrica (WHO, 2011).