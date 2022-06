Bimbo di 13 mesi beve insetticida per le zanzare, era in vacanza coi genitori in costiera amalfitana: è grave

È ricoverato in serie condizioni il bambino di 13 mesi che ha bevuto del liquido insetticida mentre si trovava in vacanza con i genitori nella costiera amalfitana. Madre e padre residenti a Roma si trovavano con il figlio a Furore, in provincia di Salerno, quando, appena hanno realizzato cosa fosse accaduto, hanno chiamato i soccorsi.

Bimbo di 13 mesi beve insetticida per le zanzare: i soccorsi

Intuita la gravità della situazione i genitori hanno lanciato l’allarme chiedendo l’intervento immediato del 118. Un’ambulanza, scortata dai carabinieri per aggirare il traffico dovuto alla Regata Storica delle Repubbliche Marinare in corso ad Amalfi, ha trasportato il bambino al pronto soccorso dell’ospedale “Costa d’Amalfi” di Ravello.

Arrivato già in gravi condizioni, è stato intubato e stabilizzato dal personale specializzato. A quel punto il piccolo paziente è stato trasportato con ambulanza di tipo A, con rianimatore a bordo, al porto turistico di Maiori per rendere possibile il trasferimento in elisoccorso all’ospedale “Santobono” di Napoli dove si trova tuttora ricoverato in codice rosso.

Bimbo di 13 mesi beve insetticida per le zanzare: la ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, i genitori si sono accorti che il piccolo aveva staccato il diffusore elettrico pieno di liquido antizanzare dalla presa elettrica, ingerendo il contenuto.