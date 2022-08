Bimba napoletana di 7 anni muore schiacciata da una statua a Monaco di Baviera, il dolore dei genitori

Lavinia Trematerra aveva appena 7 anni. È morta schiacciata da una statua in un tragico incidente avvenuto in un hotel di Monaco di Baviera.

Dramma in albergo

Si tratterebbe della figlia degli avvocati Michele Trematerra e Valentina Poggi.

Secondo le prime ricostruzioni, Lavinia stava giocando in un albergo di Monaco di Baviera quando è stata colpita da una statua di marmo non fissata bene al suolo.

L’incidente è avvenuto sotto gli occhi del padre, nel pomeriggio di venerdì 26 agosto, secondo quanto riportato dal quotidiano Roma.

Le parole di addio della madre

“Sei e sarai sempre il nostro angelo rip. Amore della nostra vita”: è questo il commovente messaggio della mamma della piccola Lavinia pubblicato sulle piattaforme social.

“È cambiata la nostra vita”, avrebbe detto l’avvocato Trematerra ad uno dei suoi amici e colleghi che lo ha chiamato per avere conferma della terribile notizia, come riportato dall’agenzia Ansa.

Fonte foto: IPA Inutili i soccorsi, per la piccola Lavinia non c’è stato nulla da fare

Aperta un’inchiesta

Il padre della bambina, secondo le prime ricostruzioni, è subito intervenuto per tentare di salvare la figlia.

Allertati i soccorsi, la piccola Lavinia è stata trasportato in ospedale a Monaco di Baviera, ma purtroppo per lei non c’è stato nulla da fare.

Sulla dinamica dell’incidente sono in corso accertamenti. La procura bavarese ha infatti sequestrato la salma della bimba e aperto una inchiesta per fare luce sull’incidente.

Nelle ultime settimane sono diverse le tragedie che hanno visto purtroppo protagoniste delle bimbe di pochi anni. In Messico, una bimba di tre anni è stata dichiarata morta dai medici, salvo poi svegliarsi per qualche minuto durante il suo stesso funerale. Inutili i successivi soccorsi.

Non meno drammatico quanto accaduto lo scorso 15 agosto in una frazione divisa tra i comuni di Saonara nel Padovano e Vigonovo nel Veneziano, durante la mattinata di lunedì, alle 11.20 circa, in via Carlo Magno, dove una bambina di un anno e otto mesi è stata travolta involontariamente dall’auto guidata dal padre.