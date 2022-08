Venezia, tragedia di Ferragosto: bimba di quasi due anni travolta e uccisa involontariamente dal padre

Dramma a Ferragosto: a Tombelle, una frazione divisa tra i comuni di Saonara nel Padovano e Vigonovo nel Veneziano, lungo la mattinata di lunedì, alle 11.20 circa, in via Carlo Magno, una bambina di un anno e otto mesi è stata travolta involontariamente dall’auto guidata dal padre, che stava effettuando una retromarcia.

Per la piccola, come riferisce Il Corriere del Veneto, non c’è stato nulla da fare.

L’intervento del 118

Non appena ci si è accorti che la bimba è stata investita è stato contattato il 118. A prendere in carico l’emergenza è stata la centrale di Mestre che ha mandato sul posto l’elicottero oltre all’ambulanza e all’auto medica da Dolo.

Giunti sul luogo della tragedia, i medici e gli infermieri del Suem hanno provato in tutti i modi a rianimare la piccina, le cui condizioni sono apparse drammatiche fin da subito.

Purtroppo, alla fine, gli operatori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della bambina: troppo gravi le lesioni riportate dallo schiacciamento.

Famiglia sotto choc

Sotto choc il padre e i familiari. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri da Vigonovo e da Chioggia per i rilievi del caso.

Il sindaco di Vigonovo: “Fare scudo attorno alla famiglia”

La tragedia ha scosso la comunità di Vigonovo. Il sindaco, Luca Martello, ha commentato così la sciagura: “È una grande tragedia. Mi auguro che la comunità ora sappia fare scudo attorno a questa famiglia, per tutelare lei e il grande dolore di chi non ha commesso qualcosa consapevolmente. Sono incidenti che purtroppo accadono, ulteriori informazioni non spostano nulla, non aiuteranno ad evitare che riaccadano”.