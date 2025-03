Benevento, gestiva casa a luci rosse pubblicizzata online: denunciata, escort straniere ricevevano clienti

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una cinquantasettenne di origine dominicana è stata denunciata dalla Polizia di Stato di Benevento per esercizio di casa di prostituzione e sfruttamento della prostituzione. L’indagine è stata avviata a seguito di segnalazioni dei residenti.

Le indagini

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, le indagini sono iniziate dopo che i residenti della zona hanno segnalato un insolito via vai di persone sconosciute in un immobile alla periferia della città. Gli agenti della Squadra Mobile hanno quindi avviato una serie di servizi di osservazione per verificare la situazione.

Scoperta l’attività illecita

Gli agenti hanno confermato che l’appartamento era frequentato da persone non residenti a Benevento, che vi si recavano per consumare rapporti sessuali a pagamento. L’attività era pubblicizzata su piattaforme web, dove le escort straniere utilizzavano nomi d’arte e pubblicavano foto esplicite.

Denuncia e conseguenze

La donna è stata quindi denunciata in stato di libertà per i reati di esercizio di casa di prostituzione e sfruttamento della prostituzione. L’indagine ha messo in luce un’attività piuttosto intensa e ben organizzata.

