Benedetta Parodi e il grave incidente che l'ha tenuta a letto per settimane: il racconto della giornalista

Benedetta Parodi ha raccontato quel tragico periodo in cui un incidente l’ha costretta a letto durante una vacanza. Lo ha fatto, la star della tv e della cucina, in un’intervista rilasciata a Caterina Balivo. La Parodi si trova a Forte Dei Marmi con alcune amiche quando all’improvviso si ritrovò bloccata per un mese e mezzo, un trauma molto difficile da superare.

Il grave incidente di Benedetta Parodi

Dialogando con Caterina Balivo, Benedetta Parodi ha raccontato il grave incidente che la coinvolse durante una vacanza estiva a Forte Dei Marmi.

Le sue parole: “Ero con le mie amiche a Forte dei Marmi. A un incrocio ho avuto questo incidente molto grave. Sono rimasta a letto un mese e mezzo. Era comunque una situazione da cui sarei uscita, ma era dolorosa perché mi sono rotta il bacino“.

Fonte foto: ANSA Benedetta Parodi ha raccontato di aver avuto un grave incidente che la costrinse a letto per un mese e mezzo

L’incidente come lezione di vita

Per Benedetta Parodi l’episodio è stato “lo spartiacque della mia vita” che le ha fatto scoprire “una grande forza dentro di me”. Non è dato sapere a quale anno risalga la terribile esperienza.

La cuoca della tv spiega: “Ero già sposata con Fabio Caressa“, dunque l’incidente risale a un periodo successivo al 1999.

Gli incidenti delle star

In Italia e nel mondo le star si fanno spesso portavoce della forza ritrovata a seguito di traumi molto gravi.

Un esempio arriva da Vanessa Incontrada, che recentemente ha raccontato di essere stata investita da una moto durante le riprese di ‘Fosca Innocenti 2’.

Il sinistro è avvenuto con la moto del collega Giovanni Scifoni, che aveva perso il controllo del mezzo e si era lanciato all’indietro per evitare il peggio, ma la due ruote ha colpito l’attrice sui piedi.

Fortunatamente non ci sono state conseguenze gravi.

Ad inizio anno l’attore Jeremy Renner, noto soprattutto per il ruolo di Occhio di Falco negli Avengers, ha fatto preoccupare il mondo intero dopo essere stato investito dal suo spazzaneve.

Nell’estate 2022 Eva Henger ha avuto quasi la peggio in un incidente che ha coinvolto anche il marito Massimiliano Caroletti. I due si trovavano in Ungheria e nel sinistro erano morte due persone.

Nel mondo della cronaca italiana è ancora vivo il ricordo dell’incidente in cui rischiò la vita Paola Turci nel 1993, durante un viaggio lungo la Salerno-Reggio Calabria: la cantante perse il controllo dell’auto e si schiantò contro il guard rail.