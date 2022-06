Eva Henger dimessa dall'ospedale, ma costretta in sedia a rotelle: le condizioni dell'attrice dopo l'incidente

Eva Henger e suo marito, Massimiliano Caroletti, sono rimasti coinvolti in un grave incidente d’auto nella notte tra giovedì 28 aprile e venerdì 29 aprile. I due si trovavano in Ungheria, Paese natale dell’attrice che, a distanza di circa due mesi, è stata finalmente dimessa dall’ospedale. È però costretta alla sedia a rotelle: le sue condizioni.

Come stanno Eva Henger e il marito Massimiliano Caroletti

Eva Henger e Massimiliano Caroletti, in occasione dell’incidente, hanno riportato diverse fratture. La donna alle braccia e alle gambe, l’uomo allo sterno: sono stati ricoverati in ospedali diversi.

La Henger, dopo alcune ore, è stata operata d’urgenza a causa del peggioramento delle sue condizioni.

La figlia più piccola della coppia, la 13enne Jennifer, non era in auto con i genitori.

La più grande, Mercédesz, si trovava invece in Honduras, pronta a partecipare all’Isola dei Famosi.

Morte due persone nell’incidente

La coppia che viaggiava a bordo di un’auto si è schiantata contro un’altra vettura: sono morte due persone di 70 e 68 anni.

Il trasferimento a Roma e la sedia a rotelle

A inizio maggio, Eva Henger è stata trasferita a Roma in elicottero per sottoporsi a nuove cure e ad altre operazioni chirurgiche nella clinica Villa Parioli di Roma.

Sono stati i colleghi Vip di Eva Henger a raccontare il suo stato di salute. Massimo Boldi ha fatto sapere che “è arrivata a Roma su un jet privato ed è ricoverata in una clinica romana. Forza Eva, i tuoi amici ci sono sempre“.

Dunque la conduttrice Barbara D’Urso, nel corso della sua trasmissione Pomeriggio Cinque, ha spiegato i dettagli della difficile operazione a cui è stata sottoposta la Henger, che ha rischiato di perdere il braccio per via di un’infezione.

“Il suo braccio stava andando in setticemia e lo hanno scoperto all’improvviso”, ha dichiarato in tv la conduttrice. “Mi ha mandato foto con la fuoriuscita di liquido. Motivo per cui al momento si trova sotto i ferri“, aveva spiegato la conduttrice.

Ora Eva Henger sta meglio: la 49enne ha lasciato l’ospedale nei giorni scorsi, l’aspetta una lunga convalescenza. Al momento non può camminare, è costretta a indossare un tutore e a muoversi in sedia a rotelle, come testimoniano le foto pubblicate dal settimanale Novella 2000 con il marito e la figlia Jennifer.