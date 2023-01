Incidente per Vanessa Incontrada sul set di "Fosca Innocenti 2": investita da una moto, come sta l'attrice

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Venerdì 13 gennaio 2023 torna in onda sui canali Mediaset la fiction di successo “Fosca Innocenti“. La serie, giunta alla seconda stagione, vede come protagonista l’attrice Vanessa Incontrada che ancora una volta raccoglie i favori del pubblico nel suo ennesimo lavoro per la televisione italiana. Ma nel corso delle riprese di quest’ultima stagione, la 44enne catalana è rimasta vittima di un incidente che, fortunatamente, non ha avuto grosse conseguenze.

Vanessa Incontrada investita da una moto

A raccontare l’incidente che ha visto coinvolta l’attrice spagnola è stato il collega Giovanni Scifoni, tra i protagonisti della fiction diretta da Giulio Manfredonia. New entry sul set di “Fosca Innocenti 2”, Scifoni è stato la “causa” dello sfortunato infortunio di Vanessa Incontrada proprio in quelli che sono stati i primi giorni di ripresa.

In sella a una motocicletta di grosse dimensioni, l’attore è scivolato e ha lasciato andare via il mezzo a due ruote per evitare danni peggiori. Ma poco più avanti c’era proprio Vanessa Incontrada che non ha potuto evitare l’impatto con la moto.

“Io salto all’indietro e non mi faccio niente. Una donna sta a terra dolorante. È Vanessa Incontrada” racconta Scifoni su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanni Scifoni (@giovanni_scifoni)

Come sta Vanessa Incontrada

L’attrice 44enne, racconta Scifoni sui social, è stata centrata dalla moto sui piedi e il dolore è stato tanto. Incontrada, secondo quanto riferito, è andata a terra dolorante, ma fortunatamente per lei le conseguenze non sono state gravi.

L’attore, scherzando su quanto accaduto sul set, ha raccontato che solo dopo l’incidente si è “presentato” alla showgirl spagnola e, scrivendo sui social, ha sottolineato che tutte le altre scene in motocicletta sono state girate con uno stuntman per evitare nuovi spiacevoli inconvenienti.

Il ritorno di Fosca Innocenti

L’attesa del grande pubblico è ormai agli sgoccioli, col ritorno di “Fosca Innocenti 2” fissato per la serata di venerdì 13 gennaio 2022. La fiction, che vede tra i protagonisti i citati Vanessa Incontrada e Giovanni Scifoni, andrà in onda ogni venerdì per un totale di quattro episodi.

La nuova stagione, la seconda della serie, ci porterà di nuovo tra le indagini e i legami del vicequestore di Arezzo. Fosca Innocenti sarà divisa tra storie e casi da risolvere, ma soprattutto tra complicati intrichi tipici della commedia dei sentimenti.

Tra i nuovi ingressi del cast, oltre a Giovanni Scifoni, anche Sergio Munìz, Maria Chiara Centorami e Caterina Signorini.