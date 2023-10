Bassetti contro Fedez dopo le parole su bonus psicologo e salute mentale: l'attacco sul bacio a Rosa Chemical

La presenza di Fedez a ‘Che Tempo Che Fa‘ domenica 29 ottobre ha suscitato molto clamore e, tra chi ha commentato le parole del cantante sul bonus psicologo e la salute mentale, c’è anche l’infettivologo Matteo Bassetti. Su Facebook, il direttore della Clinica Malattie Infettive Ospedale Policlinico San Martino di Genova ha criticato l’artista.

Il primo post di Bassetti contro Fedez

Nel pomeriggio di lunedì 30 ottobre, Matteo Bassetti ha scritto sulla sua pagina Facebook: “Vi ricordate Fedez e Rosa Chemical a Sanremo e il loro spettacolo indecoroso sul palco del festival? Fedez che bacia Rosa Chemical davanti a sua moglie? Quanti danni causano i comportamenti degli influencer alla salute psichica degli italiani soprattutto più fragili e più giovani?”

Poi l’infettivologo ha aggiunto: “Oggi Fedez parla di tutelare la salute mentale e lo fa per attaccare il governo sul ‘bonus psicologo’. È la stessa persona? Quanta incoerenza!”.

Il chiarimento di Bassetti

Poche ore dopo, Matteo Bassetti è tornato sull'”argomento Fedez” per chiarire le sue parole. Ad ‘Adnkronos Salute’ ha detto: “Fedez è un idolo con milioni di follower. Mi riferisco al fatto che, quando uno è un esempio per intere generazioni di ragazzi, evidentemente non può fare una cosa come quella che ha fatto, cioè salire sul palco mentre c’era sua moglie che conduceva il festival, e baciare sulla bocca qualcuno, al di là del fatto che fosse un uomo o una donna”.

Secondo l’infettivologo, quello di Fedez è stato “un atteggiamento profondamente sbagliato dal punto di vista dell’insegnamento psicologico che si può dare ai ragazzi”.

Il problema, secondo Matteo Bassetti, è che “un atto così sul palco di Sanremo davanti a 20 milioni di persone non si deve fare. Lo si può fare in un privato”.

Ancora Bassetti: “Oggi Fedez dice che è importante mantenere il bonus psicologico. Mi pare che non ci sia coerenza. È la stessa persona, non sono passati più di 8 mesi da febbraio” (quando è stato trasmesso l’ultimo Festival di Sanremo, ndr).

La chiosa finale del direttore della Clinica Malattie Infettive Ospedale Policlinico San Martino di Genova: “In questo senso dico che bisogna avere coerenza, perché si ha una grande responsabilità quando si fa l’influencer“.

Cosa aveva detto Fedez da Fazio a ‘Che Tempo Che Fa’

Sul tema della salute mentale, in occasione della sua ospitata da Fabio Fazio a ‘Che Tempo Che Fa’, Fedez aveva detto: “Nella nuova Finanziaria il bonus psicologi per l’emergenza salute mentale dei giovani da 25 milioni di euro, sembra verrà tagliato a 5 milioni: a Meloni e al governo chiedo di non farlo, tagliare su un’emergenza sociale come questa vuol dire sputare in faccia alle famiglie che ne hanno bisogno“.