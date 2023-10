Fedez da Fazio a Che Tempo che Fa parla della malattia e chiede al governo di mantenere il bonus psicologo

È tornato in tv Fedez, ospite di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa. Durante la sua intervista, il rapper ha parlato della malattia e di come questa gli ha cambiato la vita, per poi lanciare un accorato appello al governo, nella speranza faccia un passo indietro rispetto al taglio del bonus psicologo: “Sarebbe come sputare in faccia alle persone che soffrono”.

Fedez da Fazio

Fedez è tornato in tv, ospite nella puntata di ieri – domenica 29 ottobre – di Che Tempo che Fa, il programma condotto da Fabio Fazio che va in onda su Nove.

Già prima della trasmissione il rapper aveva anticipato alcune cose tramite social, dicendo che avrebbe parlato di cose mai affrontate prima in pubblico, scusandosi anticipatamente nel caso in cui avesse balbettato, cosa che “può succedere con certi argomenti”.

Fonte foto: ANSA Fedez abbraccia Fabio Fazio nel corso dell’ultima puntata di Che Tempo che Fa, della quale il rapper è stato ospite

E così, durante la puntata, Fedez si è aperto parlando del tumore, di come la malattia gli ha cambiato la vita, della salute mentale e di Sanremo, sia quello passato che il prossimo.

La malattia e la salute mentale

Riguardo il ritorno della sua malattia, ovvero un tumore al pancreas, Fedez ha ammesso che “la malattia mi ha fatto capire l’importanza del tempo e di quanto una ferita abbia bisogno del tempo per essere curata”. E sicuramente su questo ha inciso anche il ritorno della malattia, come ammesso dallo stesso artista.

“Dopo l’ultimo episodio (il ricovero a Milano, ndr) la paura è tornata abbastanza, non mi aspettavo in così poco tempo di rischiare la vita nuovamente e quindi un po’ ci pensi” ha detto Fedez, che si è poi commosso davanti a un’immagine di Gianluca Vialli.

E in più occasione, il rapper ha voluto sottolineare l’importante della salute mentale “e di quanto questo tema sia un’emergenza concreta, non circoscritta a un circolino”, ammettendo di non sentirsi anche migliorato dopo la malattia anche a causa di problemi legati a questo tema, sui quali però sta lavorando.

Il bonus psicologo e Sanremo

A tal proposito, Fedez chiarisce di aver realizzato l’importanza dell’argomento dopo un’intervista rilasciata ad Aldo Cazzullo, con la quale “ho iniziato a capire come questa cosa fosse un’emergenza”. Proprio per questo, dopo aver riportato i dati dell’Aifa (l’Agenzia italiana del farmaco), secondo i quali “fra i 20 farmaci più prescritti sei sono antidepressivi o ansiolitici”, Fedez si è rivolto direttamente al governo.

“Chi ci governa conosce questi dati, però nessuno ne parla […] Lo scorso governo ha stanziato per il bonus psicologo 25 milioni di euro che hanno coperto solo il 10% della domanda, questo governo ha deciso di tagliarli e portarli a 5 milioni di euro. Quello che vorrei chiedere al presidente del Consiglio Giorgia Meloni e a Giorgetti è: non tagliate questi 25 milioni nella nuova finanziaria perché significherebbe sputare in faccia alle famiglie che ne hanno bisogno”.

Prima di concludere l’intervista però, Fedez ha voluto affrontare anche un argomento relativamente più leggero, ovvero Sanremo, “rassicurando” Fazio rispetto alle voci che lo volevano come direttore artistico del 2025: “Non sarò a Sanremo, state tranquilli”.