Fiorello e la gag con il finto Fedez direttore artistico di Sanremo. Il rapper: "Smentite per favore"

Fiorello chiama, Fedez risponde ed emergono notizie alquanto interessanti sulla futura direzione musicale del Festival di Sanremo. Sembrava tutto vero, con il rapper che pareva avesse svelato che la Rai gli aveva proposto un ruolo di spicco nell’organizzazione della kermesse. E invece si è poi scoperto che quel ‘diavolaccio’ di ‘Fiore’ ha preso tutti per il naso, sfruttando un imitatore del cantante.

Fiorello e l’imitatore di Fedez

Nel corso della diretta social che precede di 40 minuti Aspettando Viva Rai2, Fiorello e Fabrizio Biggio hanno contattato un imitatore di Fedez per commentare l’ospitata da Fazio (il cantante sbarcherà a Che Tempo Che Fa, su Nove, nella prossima settimana). Lo showman siciliano non ha subito rivelato che in realtà al telefono non era il musicista, così, per qualche ora, si è creduto che le dichiarazioni le avesse fatte realmente il rapper

“Federico, confermi che vai da Fazio?”. “È più facile andare da Fazio che alla Rai. Che cosa mi chiederà? Della mia salute, di Sanremo…”, ha spiegato il ‘finto’ rapper. Fiorello: “Sanremo? Dicci”. “La direzione musicale mi hanno proposto e credo che accetterò… Chi presenta il dopo Amadeus? Una donna”, ha raccontato l’imitatore.

“Che Fedez faccia il direttore musicale dopo Amadeus ci sta. Ha un gusto musicale incredibile, mi piace” ha commentato Fiorello dopo aver chiuso la telefonata. “Conosce il panorama musicale attuale”, la chiosa di Biggio…

“Amici giornalisti, non ero io. Potete cortesemente pubblicare la smentita che mia nonna è convinta che sarò il nuovo Amadeus e non mi dorme più la notte?”, ha scherzato su X Fedez dopo la burla di Fiorello.

Fiorello e la telefonata con l’ad Rai

Dopo la chiamata con l’imitatore di Fedez, ad Aspettando Viva Rai2 è intervenuto l’ad Rai Roberto Sergio.

Il dirigente ha commentato la suddivisione della quota del canone Rai.

“Il canone? I 90 euro sono scesi a 70 ma noi Rai ne prenderemo 53, il resto vai ai privati, ai giornali, tv private”, ha spiegato Sergio. Fiorello: “Vuole fare un appello ai telespettatori perché non abbandonino la Rai?”.

“Sono venuto qui con il pulmino per portarvi a Medjugorie”, la battuta dell’ad.

Fiorello ha infine domandato a Sergio si sia prevista la chiusura di qualche programma. L’amministratore delegato ha replicato scherzando: “Viva Rai2″.

Sergio su Sanremo 2025

“Adesso – ha spiegato Sergio raggiunto dall’AdnKronos – pensiamo all’edizione 2024. Amadeus è al lavoro e ha tutto l’appoggio della Rai. Dell’edizione 2025 non ne abbiamo mai parlato. Quanto al ‘non scoop’ di questa mattina – ha aggiunto Sergio alludendo alla gag di Fiorello – posso dire che Fedez è una straordinaria risorsa artistica e anche alla luce delle nostre piacevoli telefonate confido che possa presto riapparire sugli schermi Rai. Non si è mai parlato di Sanremo”.

Infine, sulla presenza di Fedez alla trasmissione di Fazio, “trovo la cosa assolutamente normale. Fazio era stato ospite di Fedez a ‘Muschio selvaggio’ e Fedez ha ricambiato la cortesia. Non ci trovo nulla di anomalo”.