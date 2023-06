Bambino di 8 anni muore in palestra durante una lezione di arti marziali in Cina: "Picchiato dal maestro"

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Sarebbe stato il suo maestro di arti marziali: questo il racconto dei compagni di corso di un bambino di 8 anni, morto nella palestra nella quale i genitori lo avevano iscritto da appena un giorno per seguire delle lezioni di autodifesa. La tragedia è avvenuta a Qingdao, nello Shandong, in Cina. Le indagini sono in corso.

Bambino di 8 anni muore in palestra di fronte ai suoi compagni

Come riporta ‘Daily Mail’ e come riprende ‘Il Mattino’, la tragedia ha avuto luogo il 18 giugno a Qingdao, in Cina.

Solamente il giorno prima, il giorno 17, i genitori del bambino di 8 anni lo avevano iscritto presso lo Chongde Juying Martial Arts Sports Club pagando la prima rata annuale di 7.680 yuan, che corrispondono a circa 1300 euro.

Fonte foto: iStock Un bambino di 8 anni è morto in palestra durante una lezione di arti marziali in Cina

Il 18 giugno il piccolo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Third People’s Hospital di Chenyang.

Il quotidiano cinese ‘The Paper’ scrive che secondo la cartella clinica del bambino il suo cuore si sarebbe fermato almeno 2o minuti prima dell’arrivo all’ospedale, dove infine è stato dichiarato morto.

Preso a calci dal maestro, secondo gli altri allievi

‘Daily Mail’ scrive che la madre, accorsa all’ospedale insieme al padre, avrebbe subito notato alcuni lividi sulle gambe del piccolo.

Il quotidiano britannico, citando fonti vicine alla polizia di Qingdao, riporta anche che il 26 giugno le autorità locali avrebbero comunicato l’arresto di tre persone: si tratta dei due responsabili del club e del maestro.

Gli altri allievi della palestra, infatti, avrebbero riferito che il piccolo prima di morire sarebbe stato “preso a calci” dal maestro.

Il video inviato ai genitori

Ascoltato da ‘China Newsweek’, il padre del piccolo ha riferito che la mattina del 18 giugno il proprietario della palestra avrebbe inviato un video in cui si vedeva il loro bambino stranamente pallido.

I genitori avrebbero dunque pregato la struttura di monitorare il figlio ma nel primo pomeriggio, alle 13:50, il bambino è morto.

La madre ha dunque accusato la struttura di non aver provveduto immediatamente a salvare il figlio. Le indagini per ricostruire la vicenda sono ancora in corso.

Nel febbraio 2023 un giovane pugile, Edoardo Zattin, è morto dopo essersi soffiato il naso durante l’allenamento: aveva ricevuto un pugno all’altezza dell’orecchio sinistro.