Bambini accoltellati ad Annecy in Francia da Abdalmasih: chi è l'attentatore siriano e richiedente asilo

È un siriano di 31 anni l’uomo che ha accoltellato alcune persone, fra cui bambini sui 3 anni d’età, in un parco della cittadina francese di Annecy, nell’Alta Savoia. Il bilancio delle vittime è ancora incerto, ma pare si tratti di 4 bambini e 2 adulti.

Annecy, attacco con coltello in un parco

L’attacco è avvenuto al Jardin d’Europe, luogo molto frequentato sul lago di Annecy. L’accoltellatore si chiama Abdalmasih H., è nato nel 1991 ed è un rifugiato.

L’uomo aveva prima richiesto asilo in Francia il 28 novembre 2022, ma poi si era recato in Svezia e lì, il 26 aprile 2023, gli era stato riconosciuto lo status di rifugiato.

Fonte foto: IPA Il Jardin d’Europe di Annecy pochi minuti dopo l’attacco di Abdalmasih H.

Successivamente, con i documenti in regola e dunque libero di circolare nello spazio Schengen, l’uomo aveva deciso di tornare sul territorio francese.

L’attentatore di Annecy sarebbe un cristiano

Secondo quanto riportato da Le Figaro, Abdalmasih H. nella sua domanda di richiesta d’asilo si era dichiarato cristiano. E al momento del suo arresto avrebbe indossato una croce attorno al collo.

L’uomo risulterebbe inoltre sposato con una donna svedese con la quale avrebbe avuto un bambino di tre anni.

Abdalmasih H. parla correttamente in inglese e risulta sconosciuto agli archivi della polizia francese.

Non è rimasto ferito durante l’arresto. Gli agenti lo hanno fermato, dopo un’operazione della durata di 4 minuti, con l’accusa di tentato omicidio plurimo.

Dopo l’attacco, notizie frammentarie si sono rincorse sui media. Col passare delle ore è andato cambiando il numero delle vittime coinvolte e si è fatta chiarezza sull’identità dell’assalitore.

Pare che 3 dei feriti sarebbero gravissimi: si tratta di 2 bambini e una persona anziana. Un bimbo sarebbe stato trasportato in codice rosso a Ginevra, in Svizzera. Trentasette persone sarebbero in stato di choc, secondo Le Dauphiné Libéré.

Testimoni raccontano gli accoltellamenti ad Annecy

Erano molte le persone presenti al parco, data la bella giornata e il finire dell’anno scolastico.

Le Parisien riporta alcune testimonianze secondo le quali l’assalitore ha cominciato a “saltare” e “a gridare” e poi “si è diretto verso i passeggini, cominciando a infierire con il coltello, a ripetizione, sui bambini”.

Un altro testimone dice che “quando l’attentatore ha visto che era circondato dalla polizia, si è diretto verso una coppia ed è partito direttamente con il coltello contro un nonno, che era lì con la moglie, e l’ha pugnalato”.

Intanto la politica esprime il suo sgomento sui social. Su Twitter il presidente francese Emmanuel Macron ha parlato di una aggressione “vigliacca” e di una “Nazione sotto choc”.