Aveva quasi 7 chili di droga dello stupro in casa a Milano: arrestato pregiudicato di 41 anni in flagranza

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Scoperto covo di uno spacciatore a Milano. La polizia ha arrestato un 41enne italiano in flagranza di reato. Dopo una perquisizione nel suo appartamento, gli agenti hanno trovato 6,5 chili di sostanze tra cui anche alcune dosi di “Droga dello stupro”. In casa dell’arrestato sono stati trovati anche 13 mila euro in contanti.

L’arresto del pregiudicato

Nella mattinata del 21 marzo gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Monforte Vittoria di Milano hanno individuato un possibile luogo di spaccio.

Si trattava di un appartamento in via Edolo, attorno al quale erano stati registrati dei movimenti sospetti.

Fonte foto: ANSA Droga sequestrata dalla Polizia

Le forze dell’ordine hanno quindi fermato un ragazzo di 21 anni che usciva dall’edificio, con 67 grammi di Gbl, una droga dello stupro, in tasca.

Assieme a lui un 41enne pregiudicato, con 140 euro in contanti addosso, residente nel palazzo. La Polizia ha quindi fatto irruzione nella casa dell’uomo, trovandovi 6,5 chili di droga

Cos’è la droga dello stupro

Il Gbl, o gamma-butirrolattone, chiamato anche liquid ecstasy, è una sostanza annoverata dalle autorità tra le droghe dello stupro.

Il suo funzionamento è semplice. Presentandosi come un liquido incolore, insapore e inodore, può essere introdotto all’interno di bevande di nascosto.

Se assunto, specialmente mischiato con l’alcool, causa un calo delle inibizioni seguito da debolezza e spossatezza.

A distanza di ore dall’assunzione induce anche una perdita di memoria, ragione per cui è utilizzata in casi di violenza sessuale.

Il ritrovamento della droga

Nella casa del 41enne, un italiano pregiudicato, gli agenti della polizia hanno trovato una scorta di Gbl pari a 6,5 chili all’interno di alcuni armadietti.

La droga dello stupro non è la sola sostanza illegale ritrovata all’interno dell’abitazione. Le forze dell’ordine hanno sequestrato anche 240 grammi di shaboo, una potente metanfetamina prodotta in Asia.

Inoltre secondo ANSA, sarebbero state sequestrate anche diverse dosi di ecstasy e alcuni grammi di marijuana.

Nell’abitazione non solo droga, ma anche vari strumenti. Tra questi un bilancino di precisione e un kit per confezionare lo shaboo.

Oltre a questa strumentazione, le autorità hanno sequestrato anche 13 mila euro in contanti, che hanno confermato i sospetti delle autorità riguardo l’appartamento. Il presunto spacciatore è stato arrestato in flagranza di reato.