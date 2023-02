Tossicodipendenti vaccinati per dare Green pass in cambio di droga a dei No Vax: 9 arresti a Catania

Giornalista freelance. Nato a Cagliari nel 1993, si laurea in Lingue e Comunicazione per poi proseguire gli studi nell’ambito del giornalismo. Muove i primi passi professionali in una webradio e si dedica negli anni all’informazione online. Scrive di cronaca, politica e altre tematiche legate all’attualità.

Clamorosa truffa sanitaria a Catania. Secondo quanto emerso da un’inchiesta della Dda su una presunta banda di rapinatori alcuni tossicodipendenti sono stati convinti a sottoporsi alla vaccinazione contro il Covid, anche più volte, utilizzando documenti falsi. Il fine era quello di consentire a soggetti No Vax di ottenere il Green pass. In cambio venivano dati pochi euro o delle dosi di droga.

Indagine partita da alcune rapine

Tutto è partito dalle indagini dei carabinieri del comando provinciale di Catania su tre cruente rapine a mano armata che si erano consumate presso esercizi commerciali di San Giovanni La Punta. I militari, coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia di Catania, sono riusciti ad arrivare a un presunto gruppo di malviventi.

Oltre ad essere ritenuti responsabili dei tre episodi, è emerso che fabbricavano anche armi clandestine artigianali perfettamente funzionanti, che venivano poi vendute a circa mille euro ciascuna alla criminalità del luogo.

Fonte foto: ANSA

Le vaccinazioni in cambio di droga per i Green pass

L’attività investigativa ha però portato alla luce anche un articolato sistema criminoso. Come detto, i presunti malviventi, offrendo sostanze stupefacenti o pagamenti irrisori, riuscivano a convincere persone con dipendenze dalla droga a vaccinarsi con documenti falsi, in modo tale da procurare a No Vax la certificazione del Green pass.

E per ottenere il “compenso”, molti si sarebbero vaccinati anche più volte. In un caso sarebbe stata accertata addirittura la somministrazione di tre dosi anti Covid in meno di un mese. Un gravissimo rischio per la salute.

I reati contestati

A seguito di quanto emerso, i militari dell’Arma hanno eseguito un’ordinanza del Gip nei confronti di 17 indagati, nove dei quali destinatari di una misura cautelare.

Il provvedimento è stato eseguito da oltre cento carabinieri del comando provinciale di Catania. I reati contestati sono, a vario titolo, rapina aggravata, sequestro di persona, fabbricazione, porto e compravendita di armi clandestine, falso materiale, cessione di stupefacenti e ricettazione.