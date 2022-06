Aversa, donna scippata e trascinata per metri da un'auto: tragedia sfiorata. Il video

Ad Aversa, in provincia di Caserta, è stato compiuto uno scippo che avrebbe potuto avere gravi conseguenze nei confronti di una donna che camminava al lato di una carreggiata del centro cittadino. Alla povera malcapitata è stata rubata la borsetta direttamente da un’auto in corsa, che l’ha fatta cadere trascinandola per metri lungo la strada.

Il crimine è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza presenti nella zona e il video, condiviso dal consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, ha fatto rapidamente il giro dei social. Adesso è caccia al malvivente.

Lo scippo ad Aversa: cosa è successo

L’episodio è avvenuto la durante la notte di venerdì 10 giugno. Come si nota dalle immagini, la vittima, vestita con una giacca blu, era intenta a percorrere il lato sinistro di una strada trafficata. A un certo punto qualcuno alla guida di una Matiz nera ha afferrato la borsa che teneva in spalla e gliel’ha strappata via con forza.

La donna ha provato inizialmente a tenerla stretta a sé, ma invano. Così è caduta a terra perdendo la presa e rotolando per circa dieci metri. Fortunatamente ha riportato soltanto una lieve ferita a una gamba. Tanta tuttavia la paura per quei concitati secondi.

La condanna di Borrelli

A rendere noto lo scippo a Francesco Emilio Borrelli è stato il fidanzato della povera malcapitata, che ha fatto anche sapere di aver già sporto denuncia alle autorità. Sulle sue pagine social il consigliere ha poi condiviso il video, della durata di 21 secondi, condannando l’accaduto.

Secondo Borrelli la città di Aversa nel fine settimana accoglie un flusso esagerato di persone dai comuni limitrofi, essendo il centro della movida.

“Siamo in piena emergenza – ha dichiarato accusando l’amministrazione locale – i malviventi hanno capito che le istituzioni non ci sono, non c’è nessuno a proteggere la brava gente, gli onesti cittadini che per una borsa rischiano la vita”. Borrelli ha definito le immagini immortalate dalle telecamere “sconcertanti”.

Ricercato lo scippatore di Aversa

La caccia all’uomo è partita immediatamente dopo la denuncia. Secondo quanto si apprende la targa dell’automobile guidata dallo scippatore non sarebbe identificabile dal filmato.

“Questo delinquente ha agito con crudeltà – ha rincarato Francesco Emilio Borrelli – mettendo in conto che poteva uccidere la sua vittima per una semplice borsa”.

Stando a quando affermato dal consigliere regionale sulla base delle segnalazioni a lui giunte, il criminale in questione starebbe commettendo da mesi colpi simili.