Autista ha un malore alla guida del bus a Quartu: travolge due semafori e sfonda il giardino di una casa

La mattina di venerdì 19 maggio si è verificato un singolare incidente all’incrocio tra Viale Colombo e via S’Arrulloni a Quartu Sant’Elena. Intorno alle 7.20, un autista della linea Qsb del Ctm è stato colto da un probabile malore mentre era al volante del bus. L’uomo ha perso il controllo del mezzo ha causato danni a due pali semaforici prima di arrestare il proprio moto in un giardino privato di un’abitazione.

L’autista trasportato al pronto soccorso

Malgrado l’impatto, fortunatamente, l’autista ha riportato solo lievi contusioni ed è stato trasportato al pronto soccorso per gli accertamenti del caso.

Allo stato attuale, non sono stati segnalati altri feriti. Considerato l’orario, infatti, non c’erano passeggeri a bordo del mezzo pubblico e non erano presenti neanche pedoni lungo la strada.

Sul posto polizia locale e vigili del fuoco per gli accertamenti di rito

Lo scenario dei danni rimane particolarmente d’impatto: due semafori che si trovano all’incrocio delle due arterie stradali sono stati completamente divelti. Allo stesso tempo, ingenti sono i danni nel giardino della casa privata dove il mezzo pubblico ha terminato la sua corsa.

Intervento vigili del fuoco e della polizia stradale

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i tecnici del Ctm, i vigili del fuoco e la polizia locale di Quartu per gestire la situazione e garantire la sicurezza.

Le cause esatte dell’incidente, che per il momento sembrerebbero dovute ad un improvviso problema di salute sofferto dall’autista, saranno oggetto di indagine più approfondita da parte delle autorità competenti.

Il bus precipitato a Ravello

Sono passati soltanto pochi giorni da un altro incidente che ha visto il coinvolgimento di un autobus, in quel frangente con esito ben più drammatico. Il 9 maggio scorso, a Ravello, un pullman è letteralmente precipitato nel vuoto per oltre 20 metri.

Il bilancio dell’incidente è di una sola vittima: si tratta di Nicola Fusco, il 28enne autista dell’autobus, originario di Agerola in provincia di Salerno e figlio del titolare dell’azienda di trasporti. Per ragioni non ancora chiarite, il bus ha sbandato sulla statale 373 precipitando sulla strada sottostante.

Una tragedia che sarebbe potuta essere molto più grave. Infatti, i turisti che viaggiavano sul bus erano scesi poco prima dal mezzo, proprio per visitare il paese di Ravello.