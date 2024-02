Ascolti Tv Sanremo 2024 con dati Auditel-share della terza serata: come è andato Amadeus rispetto al 2023

Amadeus batte se stesso. La media dei telespettatori di giovedì 8 febbraio, per la terza serata del Festival di Sanremo 2024, è di 10.001.000, con il 60,1% di share. Qualche ascoltatore in meno (ad eccezione della seconda parte) rispetto alla passata edizione 2023, così come lo share: quasi il 3% in più. Ecco tutti i dati.

Ascolti Sanremo 2024, Amadeus segna un record dello share

Giovedì 8 febbraio, il Festival di Sanremo 2024 ha tenuto incollati alla tv 10.001.000 spettatori.

In termini di share, rappresentano il 60,1% (l’anno scorso 57,6%).

Amadeus e Russell Crowe sul palco del Festival di Sanremo 2024

Ascolti Sanremo 2024, lo share minuto per minuto

Nel dettaglio, la prima parte dalle 21:17 alle 23:31 è stata vista da 13.243.000 spettatori con il 58,12% di share.

La seconda parte del Festival di Sanremo 2024, dalle 23:34 all’1:33, è stata seguita da 6.436.000 spettatori con il 65,01%.

Nel 2023 la prima parte la seconda serata del Festival aveva raccolto il 57,2% con 13.341.000 spettatori, la seconda il 58,37% con 5.584.000.

Gli ascolti della terza serata dal 2000 al 2023

Ma come è andata, nel passato, la terza serata in termini di ascolti? Ecco l’elenco:

Sanremo 2000 (Fazio): 11.888.000 spettatori (share 47,30%);

Sanremo 2001 (Carrà): 10.145.000 spettatori (44,39%);

Sanremo 2002 (Baudo): 10.382.000 spettatori (48,56%);

Sanremo 2003 (Baudo): 8.842.000 spettatori (37,19%);

Sanremo 2004 (Ventura): 6.961.000 spettatori (29,28%);

Sanremo 2005 (Bonolis): 11.560.000 spettatori (51,05%);

Sanremo 2006 (Panariello): 6.234.000 spettatori (33,49%);

Sanremo 2007 (Baudo): 8.945.000 spettatori (42,88%);

Sanremo 2008 (Baudo): 6.152.000 spettatori (33,20%);

Sanremo 2009 (Bonolis): 9.238.000 spettatori (47,17%).

E ancora:

Sanremo 2010 (Clerici): 10.005.000 spettatori (46%);

Sanremo 2011 (Morandi): 12.363.000 spettatori (50,90%);

Sanremo 2012 (Morandi): 10.537.000 spettatori (47,76%);

Sanremo 2013 (Fazio): 10.709.000 spettatori (42,48%);

Sanremo 2014 (Fazio): 7.673.000 spettatori (34,94%);

Sanremo 2015 (Conti): 10.586.000 spettatori (49,50%);

Sanremo 2016 (Conti): 10.462.000 spettatori (47,88%);

Sanremo 2017 (Conti): 10.420.000 spettatori (49,70%);

Sanremo 2018 (Baglioni): 10.825.000 spettatori (51,60%);

Sanremo 2019 (Baglioni): 9.409.000 spettatori (46,70%);

Sanremo 2020 (Amadeus): 9.836.000 spettatori (54,50%);

Sanremo 2021 (Amadeus): 7.653.000 spettatori (44,30%);

Sanremo 2022 (Amadeus): 9.360.000 spettatori (54,10%);

Sanremo 2023 (Amadeus): 9.240.000 spettatori (57,6%).