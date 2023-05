Ascolti tv e dati Auditel sabato 27 maggio: il Volo vince la prima serata, bene I Migliori anni e Le ragazze

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

Su Canale 5 il trio de Il Volo sbaraglia la concorrenza e stacca di netto gli inseguitori nella fascia prime time. Il secondo e il terzo posto del podio se li aggiudica la Rai con, rispettivamente, I Migliori Anni dell’Estate su Rai 1 e Le Ragazze su Rai 3.

In preserale doppietta di Rai 1 con L’Eredità e con L’Eredità – La Sfida dei 7. Al terzo posto Canale 5 con Avanti un Altro! Story.

La Rai conquista due podi anche nell’access prime time: il primo e il terzo con, rispettivamente, Affari tuoi su Rai 1 e Le parole su Rai 3 mentre il secondo posto del podio va a Striscia la Notizia su Canale 5.

La prima serata del 27 maggio: il Volo domina il prime time

Di seguito i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e share:

Canale 5, Il Volo – Tutti per Uno: 3.128.000 spettatori (23,6%);

Rai 1, I Migliori Anni dell’Estate: 2.864.000 spettatori (19,7%);

Rai 3, Le ragazze: 951.000 spettatori (6,4%);

Fuori dal podio:

Italia 1, Shrek 2: 932.000 spettatori (5,7%);

Rai 2, F.B.I.: 912.000 spettatori (5,4%);

Rai 2, F.B.I. International: 817.000 spettatori (5,1%);

Rete 4, …altrimenti ci arrabbiamo!: 715.000 spettatori (4,6%);

La7, Eden – Un pianeta da salvare: 377.000 spettatori (2,6%);

Tv8, 4 Ristoranti: 296.000 spettatori (1,8%);

Nove, Reazione a catena: 234.000 spettatori (1,5%).

I dati del preserale:

Qui di seguito i dati del preserale (dalle 18:00 alle 20:00) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Fonte foto: Ansa Carlo Conti, conduttore de I Migliori Anni dell’Estate su Rai 1.

Rai 1, L’Eredità: 2.933.000 spettatori (24,9%);

Rai 1, L’Eredità – La Sfida dei 7: 2.102.000 spettatori (21,3%);

Canale 5, Avanti un Altro! Story: 2.029.000 spettatori (17,8%);

Fuori dal podio:

Canale 5, Avanti il Primo! Story: 1.434.000 spettatori (15,6%);

Rai 3, Tg Regione: 1.766.000 spettatori (14,3%);

Rai 3, Blob: 749.000 spettatori (5,4%);

Tv8, Prove di Formula 1: 551.000 spettatori (5,2%);

Rete 4, Tempesta d’Amore: 556.000 spettatori (4%);

Italia 1, Studio Aperto Mag: 364.000 spettatori (3,5%);

Italia 1, FBI: Most Wanted: 339.000 spettatori (2,6%);

Rai 2, The Blacklist: 330.000 spettatori (2,5%);

La7, Lingo – Parole in Gioco: 255.000 spettatori (2,3%);

Rai 2, Equitazione – Piazza di Siena: Piccolo Gran Premio: 202.000 spettatori (1,8%);

La7, Lingo – La Prima Sfida: 154.000 spettatori (1,6%);

Nove, Pallacanestro: 48.000 spettatori (0,5%).

I dati dell’access prime time:

Di seguito i dati della fascia access prime time (dalle 20:30 alle 21:30). Sono indicati il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Affari Tuoi: 4.130.000 spettatori (25,9%);

Canale 5, Striscia la Notizia: 2.607.000 spettatori (16,3%);

Rai3, Le Parole: 1.245.000 spettatori (7,7%);

Fuori dal podio:

Rai 3, Le Parole presentazione: 926.000 e (6,4%);

Italia 1, N.C.I.S.: 881.000 spettatori (5,7%);

Rai2, Tg2 Post: 695.000 spettatori (4,3%);

La 7, In Onda: 757.000 spettatori (4,8%);

Rete 4, Controcorrente prima parte: 550.000 spettatori (3,7%);

Rete 4, Controcorrente seconda parte: 533.000 spettatori (3,3%);

Tv8, 4 Hotel: 299.000 spettatori (1.9%);

Nove, I Migliori Fratelli di Crozza: 208.000 spettatori (1,4%).

Ascolti tv, come funziona l’Auditel

Auditel è una società srl le cui quote appartengono alle diverse emittenti. Scopo dell’Auditel è monitorare minuto dopo minuto l’offerta televisiva e il relativo riscontro nel gradimento dei telespettatori.

Sono 16.100 le famiglie monitorate tramite Auditel. Si tratta di un campione rappresentativo denominato SuperPanel. A queste famiglie è stata fornita un’apparecchiatura elettronica che consente di monitorare 24 ore su 24 i loro consumi televisivi.