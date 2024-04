Ascolti tv e dati Auditel "oscurati" dallo sciopero di Nielsen dal 24 al 29 aprile: programmi non rilevati

Per via di uno sciopero indetto dal personale fornitore Nielsen, Auditel ha spiegato che da mercoledì 24 aprile a lunedì 29 aprile (compresi) saranno resi pubblici soltanto i dati di ascolto relativi alle fasce orarie e non quelli relativi al palinsesto. In sostanza, non ci saranno i dati d’ascolto dei singoli programmi. Pur non essendone responsabile, Auditel si scusa per il disguido.

Quali sono i dati delle fasce orarie

Ma quali sono le fasce orarie di cui parla Auditel?

Eccole di seguito:

dalle 02:00 alle 06:59;

dalle 07:00 alle 08:59;

dalle 09:00 alle 11:59;

dalle 12:00 alle 14:59;

dalle 15:00 alle 17:59;

dalle 18:00 alle 20:29;

dalle 20:30 alle 22:29;

dalle 22:30 alle 01:59.

Fonte foto: Ufficio Stampa Rai

I dati di ascolto delle fasce orarie di martedì 23 aprile diffusi dalla Rai

I dati dello share medio

Qui di seguito, invece, i dati dello share medio diffusi dalla Rai.

Fonte foto: Ufficio Stampa Rai

I dati di ascolto dello share medio di martedì 23 aprile diffusi dalla Rai

Ascolti tv, come funziona l’Auditel

Auditel è una srl le cui quote appartengono alle varie emittenti. Fotografa, minuto per minuto, l’intera offerta televisiva tramite il monitoraggio di 16.100 famiglie, rappresentative dell’intera popolazione italiana, che formano il campione Auditel, il cosiddetto SuperPanel.

Le famiglie sono dotate di una apparecchiatura elettronica che consente di analizzare, 24 ore su 24, i loro consumi televisivi. I dati vengono raccolti e pubblicati da Auditel prima delle 10 del mattino.