Ascolti tv e dati Auditel lunedì 22 gennaio: Inter batte Napoli-fiction Rai La Storia, Meloni dietro Brignano

La Rai manca il tris. Lunedì 22 gennaio la tv di Stato domina il preserale, l’access prime time ma non la prima serata. Rai 1 si impone con Reazione a catena e Affari tuoi, ma non con La Storia, che finisce dietro alla finale di Supercoppa italiana Napoli-Inter in onda su Canale 5. Completa il podio lo spettacolo di Enrico Brignano, su Rai 2, dal titolo Tutto suo padre… e anche un po’ sua madre. A seguire Quarta Repubblica, a cui non basta l’intervista alla premier Giorgia Meloni per arrivare tra i primi tre. Quindi Freedom – Oltre il confine su Italia 1 davanti a La Torre di Babele di Corrado Augias su La7, che chiude prima di FarWest di Salvo Sottile su Rai 3. Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

La prima serata di lunedì 22 gennaio: domina La Storia

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale 5, Supercoppa italiana Napoli-Inter : 7.190.000 spettatori (31,1%);

: 7.190.000 spettatori (31,1%); Rai 1, La Storia: 3.716.000 spettatori (20,5%);

3.716.000 spettatori (20,5%); Rai 2, Tutto suo padre… e anche un po’ sua madre: 1.038.000 spettatori (6,3%).

Fuori dal podio:

Rete 4, Quarta Repubblica: 923.000 spettatori (6,9%);

923.000 spettatori (6,9%); Italia 1, Freedom – Oltre il confine : 791.000 spettatori (4,9%);

: 791.000 spettatori (4,9%); La7, La Torre di Babele : 785.000 spettatori (3,7%);

: 785.000 spettatori (3,7%); Rai 3, FarWest : 653.000 spettatori (4%);

: 653.000 spettatori (4%); Nove, Little big Italy : 498.000 spettatori (3,2%);

: 498.000 spettatori (3,2%); Tv8, 4 Hotel: 476.000 spettatori (2,8%).

Fonte foto: ANSA Amadeus, conduttore di Affari tuoi

I dati dell’access prime time

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20,30 alle 21,30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Affari tuoi: 5.393.000 spettatori (22,7%);

5.393.000 spettatori (22,7%); Rai 1, Cinque minuti: 4.398.000 spettatori (19%);

4.398.000 spettatori (19%); Rai 3, Un posto al sole: 1.743.000 spettatori (7,3%).

Ai piedi del podio:

La7, Otto e mezzo : 1.608.000 spettatori (8,3%);

: 1.608.000 spettatori (8,3%); Italia 1, NCIS: 1.323.000 spettatori (5,6%);

1.323.000 spettatori (5,6%); Rete 4, Stasera Italia: 679.000 spettatori (2,9%);

679.000 spettatori (2,9%); Nove, Cash or Trash: 678.000 spettatori (2,9%);

678.000 spettatori (2,9%); Rai 2, Tg2 Post: 577.000 spettatori (2,4%);

577.000 spettatori (2,4%); Tv8, 100% Italia: 407.000 spettatori (1,7%).

I dati del preserale

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, L’Eredità: 5.237.000 spettatori (28,2%);

5.237.000 spettatori (28,2%); Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 3.957.000 spettatori (25,3%);

3.957.000 spettatori (25,3%); Canale 5, Striscina la Notizina: 3.064.000 spettatori (16,4%).

Fuori dal podio:

Rai 3, Tg Regione : 2.692.000 spettatori (13,9%);

: 2.692.000 spettatori (13,9%); Rai 3, Blob : 1.120.000 spettatori (5,2%);

: 1.120.000 spettatori (5,2%); Rai 3, Via dei Matti n°0 : 946.000 spettatori (4,1%);

: 946.000 spettatori (4,1%); Italia 1, CSI Miami: 780.000 spettatori (3,5%);

780.000 spettatori (3,5%); Rai 2, Castle – 2° episodio: 679.000 spettatori (3,2%);

679.000 spettatori (3,2%); Rete 4, Tempesta d’amore: 648.000 spettatori (3%);

648.000 spettatori (3%); Nove, Cash or Trash : 562.000 spettatori (2,7%);

: 562.000 spettatori (2,7%); Rai 2, Castle – 1° episodio: 534.000 spettatori (3,1%);

534.000 spettatori (3,1%); Rai 2, Tg Sport Sera: 523.000 spettatori (3,7%);

523.000 spettatori (3,7%); Italia 1, Supercoppa Italiana Live: 368.000 spettatori (2,1%);

368.000 spettatori (2,1%); Tv8, Celebrity Chef : 356.000 spettatori (1,9%);

356.000 spettatori (1,9%); La7, Padre Brown: 225.000 spettatori (1,3%).

Ascolti tv, come funziona l’Auditel

Auditel è una srl le cui quote appartengono alle varie emittenti. Fotografa, minuto per minuto, l’intera offerta televisiva tramite il monitoraggio di 16.100 famiglie, rappresentative dell’intera popolazione italiana, che formano il campione Auditel, il cosiddetto SuperPanel.

Le famiglie sono dotate di una apparecchiatura elettronica che consente di analizzare, 24 ore su 24, i loro consumi televisivi. I dati vengono raccolti e pubblicati da Auditel prima delle 10 del mattino.