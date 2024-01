Giorgia Meloni a Quarta Repubblica da Chiara Ferragni alle Europee: le parole della premier sulla candidatura

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Tutte le risposte di Giorgia Meloni. La presidente del Consiglio in una lunga intervista rivelerà questa sera a ‘Quarta Repubblica’ le sue intenzioni riguardo la candidatura alle elezioni europee del 2024 e il suo pensiero su Chiara Ferragni dopo le polemiche dei mesi scorsi.

Giorgia Meloni e le Europee: la rivelazione sulla candidatura

Nella serata di lunedì la presidente del Consiglio Giorgia Meloni parlerà a ‘Quarta Repubblica’, programma in onda su Rete 4, in una lunga intervista della quale sono state rivelate in anticipo alcune risposte.

La domanda più attesa è quella sulle Elezioni Europee. Meloni potrebbe infatti candidarsi per poi rinunciare al seggio, come già accaduto in passato con altri politici. All’ipotesi la presidente del Consiglio ha dichiarato: “Penso che deciderò all’ultimo, quando si formano le liste“.

Fonte foto: ANSA Chiara Ferragni, di cui Meloni ha parlato durante l’intervista

“Figuriamoci se io non considero importante misurarmi sempre con il consenso dei cittadini, per me quello è l’unico elemento che conta. A me interessa sapere solo se ho il consenso degli italiani” ha poi concluso sull’argomento.

Economia e esteri, le risposte della premier

Meloni ha poi aggiunto commenti su varie tematiche. Per quanto riguarda la politica estera ha difeso l’iniziativa militare europea nel Mar Rosso per difendere le navi commerciali dagli attacchi dei ribelli Houthi. Ha commentato il risultato ottenuto con i nuovi parametri del patto di stabilità: “non è il mio compromesso ideale ma era il migliore compromesso possibile“.

Parlando dell’economia, la premier ha sottolineato i rischi provenienti dall’implementazione di tecnologie basate sull’intelligenza artificiale, citando le posizioni di Elon Musk. Ha poi commentato i costi del Superbonus: “Il 50% di queste risorse è andata alla fetta più ricca della popolazione: gente che non aveva casa ha pagato per la seconda casa del miliardario” ha dichiarato Meloni.

Da Chiara Ferragni a Salvini, le polemiche delle ultime settimane

Infine, la presidente del Consiglio si è espressa su alcune polemiche, come quella con l’influencer Chiara Ferragni, criticata da Meloni dal palco di Atreju, la festa del proprio partito.

“Mi è dispiaciuto che siano state lette come uno scontro, io stavo dicendo una cosa in realtà in positivo verso le persone che producono un’eccellenza, che noi vediamo attraverso gli influencer e diamo più peso a chi la ‘indossa’, rispetto a chi la produce” ha detto Meloni a riguardo.

Ha poi concluso smentendo le voci di una lite con il leader della Lega Matteo Salvini. Nelle ultime settimane ci sono infatti state tensioni nella maggioranza sulla scelta dei candidati alle imminenti elezioni regionali e sul Piano Mattei: “Nego categoricamente di aver litigato con Salvini sul piano Mattei” ha commentato la leader di Fratelli d’Italia, definendo la notizia “inventata”.