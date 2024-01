Giucas Casella dice di essere in contatto con Silvio Berlusconi dall'aldilà: "Ogni tanto ci parlo, sta bene"

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Giucas Casella ha detto di comunicare con Silvio Berlusconi dall’aldilà. Nel corso di uno spettacolo dal vivo, il celebre illusionista e volto noto della tv ha spiazzato il pubblico presente, rivelando di essere in contatto con l’ex presidente del Consiglio, scomparso lo scorso 12 giugno.

Le parole di Giucas Casella

“Ogni tanto ci parlo. Dice che sta benissimo“, ha detto Casella sul palco, ospite di uno spettacolo dal vivo organizzato da Robinson (l’inserto culturale di Repubblica) lo scorso 17 gennaio, al teatro Eduardo de Filippo dell’Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini a Roma.

“Lei lo ha conosciuto?”, gli ha chiesto il conduttore del podcast Tintoria, presente durante lo show, riferendosi al Cavaliere. “Sarebbe in grado di contattarlo nell’aldilà o questo va oltre i suoi poteri?”, ha quindi aggiunto il comico Stefano Rapone, sul palco insieme al mentalista.

Fonte foto: ANSA Giucas Casella ospite di Mara Venier durante una puntata di Domenica in

“Ogni tanto ci parlo. Dice che sta benissimo”, ha risposto a questo punto Casella.

“Fa caldo dove sta lui? Il clima com’è? Perché forse è un dettaglio importante”, ha quindi ribattuto con sarcasmo il comico. Una domanda che Casella ha detto di non aver posto all’ex imprenditore e politico.

Il vero incontro con Silvio Berlusconi

Nel corso della serata organizzata a Roma, Casella ha raccontato anche del suo primo incontro con Berlusconi, avvenuto su un aereo in volo da Roma a Milano.

“Ho fatto un viaggio in aereo con lui – ha raccontato, come riportato dal Fatto Quotidiano – Allora, aveva il programma “Odiens“; mi ricordo il viaggio con lui da Roma a Milano in aereo. C’era anche quel calciatore famoso argentino, Maradona, che era ospite del programma. Lì è successo di tutto”.

“A Mediaset sono rinato“, ha infine tenuto a specificare.

Giucas Casella e l’esperienza in Rai

Il Cavaliere, quindi, avrebbe risollevato le sorti del personaggio televisivo originario di Termini Imerese (Palermo). Precedentemente, Casella era infatti stato “fatto fuori” dalla Rai.

Il motivo è che “Avevo fatto ‘Fantastico’ con Enrico Montesano e mi ricordo che, in quell’occasione, mi ero messo uno spillone in gola per un esperimento a sorpresa”, ha spiegato Casella, proseguendo con i suoi aneddoti.

“Mentre ero dietro le quinte – ha continuato -, Marisa Laurito mi ha colpito e ho perso la concentrazione. Sono andato in scena con lo spillone e quando Pippo Baudo me l’ha tolto dalla gola è venuto fuori moltissimo sangue. La Rai mi ha fatto fuori, perché avrei dovuto avvisare dell’esperimento”.