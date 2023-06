Ascolti tv e dati Auditel giovedì 1 giugno: Rai 1 vince con Gigi D'Alessio, bene Zelig e Dritto e Rovescio

La prima serata di giovedì 1 giugno viene vinta a mani basse da Gigi D’Alessio con il suo Gigi, Uno Come Te – Ancora Insieme su Rai 1. Il secondo e terzo gradino del podio vanno a Mediaset con, rispettivamente, Zelig su Canale 5 e Dritto e Rovescio su Rete 4.

Nel preserale la situazione è la seguente: Rai 1 vince con L’Eredità e con L’Eredità – La Sfida dei 7 e al terzo posto si piazza Canale 5 con Avanti un Altro! Story.

In access prime time Rai 1 vince con Affari Tuoi. Seguono sempre Rai 1 con Cinque Minuti e Canale 5 con Striscia la Notizia.

La prima serata dell’1 giugno: vince Gigi D’Alessio

Di seguito i dati della prima serata con il numero dei telespettatori (e il rispettivo share tra parentesi):

Rai 1, Gigi, Uno Come Te – Ancora Insieme: 3.366.000 spettatori (22,5%);

Canale 5, Zelig: 1.908.000 spettatori (14,2%);

Rete 4, Dritto e Rovescio: 996.000 spettatori (7,4%).

Fuori dal podio:

Italia 1, Chicago Fire: 1.136.000 spettatori (6,4%);

La 7, Piazzapulita: 655.000 spettatori (4,9%);

Rai 3, Indovina chi viene a cena: 871.000 spettatori (4,9%);

Rai 2, Snake Eyes – G.I Joe Le origini: 606.000 spettatori (3,7%);

Tv 8, Il vento del perdono: 442.000 spettatori (2,6%);

Nove, Angelo Izzo – Cuore nero: 305.000 spettatori (1,7%).

Fonte foto: ANSA Flavio Insinna, conduttore de l’Eredità.

I dati del preserale

Qui sotto i dati del preserale (la fascia oraria che va dalle 18:00 alle 20:00) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, L’Eredità: 3.448.000 spettatori (24,4%);

Su Rai 1, L’Eredità – La Sfida dei 7: 2.383.000 spettatori (19,8%);

Canale 5, Avanti un Altro! Story: 2.569.000 spettatori (19,6%).

Fuori dal podio:

Canale 5, Avanti il Primo! Story: 1.920.000 spettatori (19,2%);

Rai 3, Tg Regione: 2.217.000 spettatori (15,4%);

Rai 3, Blob: 917.000 spettatori (5,8%);

Rai 2, N.C.I.S.: 740.000 spettatori (4,7%);

Rai 3, Via dei Matti n° 0: 781.000 spettatori (4,6%);

Rai 2, Hawaii Five-0: 540.000 spettatori (4,3%);

Rete 4, Tempesta d’Amore: 635.000 spettatori (3,9%);

Italia 1, Studio Aperto Mag: 324.000 spettatori (2,9%);

Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 407.000 spettatori (2,8%);

Italia 1, FBI: Most Wanted: 416.000 spettatori (2,6%);

La 7, Lingo – Parole in Gioco: 264.000 spettatori (2,1%);

Tv 8, 4 Ristoranti: 246.000 spettatori (1,8%);

La 7, Lingo – La Prima Sfida: a 165.000 spettatori (1,7%).

I dati dell’access prime time

L’access prime time è la fascia oraria che va dalle 20:30 alle 21:30. Di seguito i dati dell’access prime time con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Affari Tuoi: 4.698.000 spettatori (25,2%);

Rai 1, Cinque Minuti: 3.928.000 spettatori (23%);

Canale 5, Striscia la Notizia: 3.228.000 (17,5%).

Fuori dal podio:

Rai 3, Un Posto al Sole: 1.669.000 spettatori (8,9%);

Rai 3, Il Cavallo e la Torre: 1.215.000 spettatori (6,9%);

Italia 1, N.C.I.S.: 1.162.000 spettatori (6,3%);

La 7, Otto e Mezzo: 1.282.000 spettatori (7%);

Rete 4, Stasera Italia: 789.000 (4,5%);

Rai 2, Tg2 Post: interessa 691.000 spettatori (3,7%);

Tv 8, 4 Hotel: 381.000 spettatori (2,1%);

Nove, Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul Pezzo: 252.000 spettatori (1,4%).

Ascolti TV, come funziona l’Auditel

Auditel è una società srl. Le sue quote appartengono alle varie emittenti. L’Auditel tiene traccia, minuto dopo minuto, dell’intera offerta televisiva monitorando la fruizione di 16.100 famiglie, scelte secondo criteri rappresentativi dell’intera popolazione italiana. Questo campione Auditel è definito SuperPanel.

Alle 16.100 famiglie è stato dato in dotazione un apparecchietto elettronico che analizza, 24 ore su 24, i loro consumi televisivi. I dati vengono raccolti e pubblicati da Auditel.