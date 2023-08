Arisa posa nuda su Instagram e valuta proposte di matrimonio: "Max 45 anni, deve piacergli l'organo femminile"

La cantante Arisa sa come attirare l’attenzione: nelle ultime ore ha fatto girare la testa a molti suoi fan grazie ad alcune foto senza veli pubblicate sul suo profilo Instagram, usate per lanciare anche un “annuncio” di matrimonio per il quale ha elencato anche tutti i requisiti per candidarsi.

Le foto senza veli di Arisa già diventate virali

Non è la prima volta, ma anche in questo caso non sono passate inosservate le foto sul profilo @arisamusic pubblicate sul popolare social network. Rispetto al passato, questa volta Rosalba Pippa in arte Arisa ha posato completamente nuda.

Nella prima foto è seduta su un muretto in pietra senza nulla indosso: in posizione raccolta, nasconde dettagli che le avrebbero causato probabilmente un ban su Instagram. Il secondo scatto (così come l’ultimo) è “floreale”, giusto un intermezzo per la terza.

Qui e nella quinta foto pubblicate, rieccola posare questa volta mostrandosi di spalle, ma sempre completamente nuda. In poche ore, Arisa ha così collezionato migliaia di like quasi 10.000 commenti, favoriti anche dal fatto che nel post la cantante ha lanciato un appello.

I requisiti per sposare Rosalba Pippa

La voce di Semplicità, infatti, ha condiviso queste foto unitamente ad una sorta di proposta di matrimonio aperta. Chi vuole, a quanto pare, può farsi avanti: “Valuto proposte di matrimonio” ha scritto, elencando poi i requisiti. Per poter (forse) sposare Arisa, bisognerebbe essere “soggetti sanissimi, max 45 anni, economicamente autosufficienti” e soprattutto ” cui piaccia solo e da matti l’organo sessuale femminile, in particolare il mio”.

Oltre al dettaglio particolarmente piccante, c’è altro. Il candidato deve volersi “svegliarsi con Rosalba Pippa al mattino e aiutarla a vivere una vita piena, felice e soddisfacente, in completa armonia con Arisa, suo alter ego artistico”. In cambio, lei offre “verità, corpo, anima, cervello” e “fedeltà se meritata e ottima cucina”.

Non nasconde anche che il pacchetto completo comprende “Qualche sbalzo d’umore“, ma tutto risolvibile “con un abbraccio e con la buona fede”. Come da manuale, l’annuncio si completa così: “Solo intenzioni serie. NESSUNA BUGIA. NO PERDITEMPO”.

La svolta body positivity della cantante

Come detto, non è la prima volta che Arisa si mostra in questo modo. Da anni la cantante ha dato una svolta “body positivity” alla propria vista, condividendo parecchi scatti in cui esalta le sue forme e la sua femminilità.

Tra i primi si ricorda uno scatto in spiaggia nel quale aveva scritto descritto così le sue parti intime: “un albero di arance, un panino al latte, una dea“, per riferirsi a seno, pancia e ventre. In un altro ancora, risalente a gennaio 2022, ha reso il tutto ancora più chiaro.

“Voglio mostrarvi uno scorcio delle mie chiappe per spaccare l’internet e celebrare questa bella femminilità che il cielo mi ha donato” aveva scritto.