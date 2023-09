Appello di Cristiano Malgioglio ad Amadeus: "Al Festival di Sanremo 2024 vorrei monologo sull'omosessualità"

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

L’estate non è ancora finita ma c’è già chi guarda avanti, non solo all’autunno e all’inverno ma anche al prossimo Festival di Sanremo. Cristiano Malgioglio ha lanciato un appello ad Amadeus: non è interessato a fare da concorrente o conduttore, ma vorrebbe salire sul palco dell’Ariston per parlare di un tema che gli sta a cuore.

Monologo sull’omosessualità a Sanremo 2024?

Il celebre cantautore e paroliere italiano, presentando a LaPresse il suo nuovo singolo “Vita Porno”, ha rilasciato alcune dichiarazioni su una sua possibile partecipazione a Sanremo in veste ufficiale. Un’ipotesi che poteva già diventare realtà in passato.

“Me lo aveva proposto Amadeus al suo primo Sanremo – ha rivelato Malgioglio – ma preferivo desse il mio posto a un giovane”. Adesso, ha aggiunto, non ha più alcuna ambizione riguardo alla gara, ma al contrario pensa di meritarsi un posto come ospite per parlare di temi LGBTQ+: “Vorrei parlare dell’omosessaulità nel mondo, trattata peggio di un cancro, molti vengono anche uccisi in certi paesi” ha dichiarato.

Fonte foto: ANSA Cristiano Malgioglio a Tale e Quale Show

L’appello è lanciato direttamente al conduttore del Festival: “Vorrei fare come un ‘professore’ che spiega agli italiani cosa significhi essere omossessuali oggi nel mondo. Mi piacerebbe che il mio amico Amadeus raccogliesse questo mio grido d’allarme“.

La lunga storia di Cristiano Malgioglio al Festival

L’ipotesi di vederlo come ospite non è neppure così remota, considerando il rapporto di lunghissima data che Cristiano Malgioglio ha con la kermesse italiana. La sua prima partecipazione risale al 1974, quando come autore vince con Italo Ianne con il brano “Ciao cara come stai?” interpretato da Iva Zanicchi.

Torna poi nel 1984, piazzandosi nono con “Chi (Mi darà)” cantata sempre dalla Zanicchi e quindi nel 1990 con “Vorrei“, interpretata da Mino Reitano. Molto più di recente, ha scritto la canzone che ha sancito il ritorno di Al Bano e Romina Power all’Ariston, “Raccogli l’attimo“, presentata a Sanremo 2020 in qualità di super ospiti.

La polemica di Amadeus su politica e Sanremo

Come detto è ancora presto per entrare in clima Sanremo, ma pochi giorni fa Amadeus ha parlato dell’edizione 2024 tuonando contro la politica: ““Io invito al Festival chi penso abbia una bella canzone da proporre, non faccio un esame o dei colloqui preliminari, non chiedo la tessera elettorale” ha detto sulla polemica per il bacio tra Rosa Chemical e Fedez.

E ancora: “Non ho mai avuto rapporti con la politica, e i miei Sanremo non sono mai stati politici. In passato sono stato attaccato da tutti: dalla destra e dalla sinistra, dal centrodestra e dal centrosinistra, quindi vuol dire che sono una persona libera”.

Il conduttore ha poi anticipato novità sulla sua quinta edizione: i cantanti in gara saranno tutti sul palco già dalla prima serata, mentre nella seconda e terza si presenteranno a vicenda. “Mercoledì e giovedì si divideranno e chi non canta farà il presentatore. Decideremo gli abbinamenti attraverso un sorteggio che faremo in sala stampa la mattina stessa” ha rivelato.