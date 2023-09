Gerry Scotti torna sulle foto con Amadeus e tira in ballo Sanremo: l'allusione al Festival in un video social

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Gerry Scotti sarà co-conduttore di Sanremo 2024? In tanti si fanno questa domanda dopo le foto circolate sul web di una colazione speciale tra lui e il direttore artistico Amadeus, immagini che hanno instillato i dubbi a molti. Nessuna conferma, nessuna smentita, ma lo stesso Scotti è intervenuto sui social lasciando aperte le porte al Festival.

Scotti e le foto con Amadeus

I primi dubbi sono emersi dopo che sui profili social di Amadeus e Gerry Scotti sono comparse le foto di un “summit” speciale tra i due. Una colazione che poteva avvenire in segreto, ma che i due hanno deciso di rendere nota su Instagram.

“E niente, ci hanno beccati” aveva scritto Sebastiani, con una carrellata di foto che lo ritraggono con Scotti al tavolo per colazione, con il 67enne che mima anche la posizione per “sfuggire” ai paparazzi.

La spiegazione delle foto

E proprio a partire da quelle stesse foto è arrivata la replica di Gerry Scotti, che sul proprio profilo Instagram ha spiegato, immagine dopo immagine, il contenuto dei colloqui avuti con Amadeus a colazione.

In un video Gerry Scotti ha infatti voluto spiegare l’incontro: “Io e Amadeus siamo finiti su tutti i siti solo perché due amici, anche di una certa età, si sono presi un caffè assieme”.

“Ho deciso di dirvi la verità. Cosa ci siamo detti? Partiamo da questa foto”, esordisce Scotti, facendo riferimento all’immagine in cui lui e Amadeus si guardano negli occhi: “Lui mi dice ‘mi sveglio sempre con questo dolorino al braccio’, del resto lui è pieno di dolori, si vede anche da come si muove, ma chi non ce l’ha alla nostra età”. Poi, mostrando la foto di lui dubbioso ha aggiunto: “Qui nella seconda mi sta chiedendo ‘quanto hai di colesterolo’? Gli ho detto 180, ma non so se è vero”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gerry Scotti (@loziogerry)

E nella spiegazione anche una battuta calcistica per l’ultima foto: “La terza è troppo facile: lui da buon interista mi ricorda tutte le sconfitte del Milan, ma quest’anno è un’altra cosa. Ci voleva tanto a chiederlo?”.

L’allusione al Festival

Finita qui? No, perché come suo solito Gerry Scotti non può fare a meno di chiudere con una battuta che lascia aperto ogni dubbio in vista di Sanremo.

Dopo aver mostrato la carrellata di foto, il conduttore ha chiuso il video con una domanda che regge tutto l’arcano: “A proposito, conoscete un buon albergo a Sanremo che costi il giusto?“. Domanda con tanto di ammiccamento da parte di chi tiene ancora una volta tutti sulle spine.